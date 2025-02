Android Auto fait redémarrer votre smartphone en boucle ? Voici la solution

Google a enfin corrigé un bug de connexion particulièrement pénible sur l'application Android Auto. Il faisait redémarrer le smartphone sans raison. Voici comment y mettre fin.

Si l'utilité d'Android Auto est indéniable, on ne peut pas ignorer les bugs qui entachent parfois son fonctionnement. Quelques lenteurs pendant la navigation passent encore, mais quand on se retrouve carrément sans aucun son, c'est une autre histoire. Chaque fois, Google doit identifier les causes du souci, développer un correctif et le déployer, ce qui prend du temps. Dans la grande majorité de cas cela dit, une mise à jour de l'application suffit. Mais pas toujours.

Depuis plusieurs mois, les utilisateurs font face à des soucis de connexion sans fil. Instable, elle fait notamment saccader la musique tout en rendant les appels inaudibles. Certes, brancher son smartphone à la voiture avec un câble permet de rétablir tout ça, sauf que ce n'est pas l'idéal. Le pire, c'est que malgré plusieurs mises à jour de l'application, le bug persiste. Cela atteint un point où essayer de connecter Android Auto sans fil fait redémarrer le mobile.

Comment mettre fin au bug d'Android Auto qui fait redémarrer votre smartphone

Google a déjà dit ça plusieurs fois, mais d'après les premiers tests, la dernière version d'Android Auto, numérotée 13.8.650804, est la bonne. Elle est en cours de déploiement, aussi vous pouvez dès à présent vérifier si vous l'avez en vous rendant dans le Play Store. Si ce n'est pas le cas et que vous n'en pouvez plus, sachez que l'appli est déjà disponible sous la forme d'une APK. Voici comment l'installer :

Rendez-vous dans les Paramètres du smartphone puis dans Applications > Accès spéciaux des applis > Installation d'applis inconnues. Touchez votre navigateur Internet mobile habituel puis activez Autoriser depuis cette source. Via ce navigateur, rendez-vous sur ce lien. Il s'agit de la plateforme APK Mirror, une source sûre. Vérifiez le numéro de l'application, qui doit être 13.8.650804 ou supérieur. Touchez le bouton Download APK. Une fois le fichier téléchargé, touchez-le puis acceptez de l'installer.

Après ça, vos soucis de connexion sans fil avec Android Auto devraient être de l'histoire ancienne. Par sécurité, vous pouvez à nouveau suivre la première étape du tutoriel ci-dessus et désactiver la possibilité d'installer des applis de sources inconnues depuis votre navigateur mobile.