La future Volkswagen électrique à 25 000 € se précise, et elle pourrait ressembler à ça

Volkswagen prépare une voiture électrique bien plus abordable que ses modèles actuels. Le lancement est prévu pour 2026, mais un nouveau rendu permet déjà de se faire une idée très concrète. Ce modèle compact veut séduire massivement les automobilistes européens.

Les voitures électriques restent encore bien trop chères pour une grande partie du grand public. Même les modèles dits “d’entrée de gamme” dépassent souvent les 35 000 euros. Pour changer la donne, certains constructeurs misent sur des véhicules plus simples, plus compacts et surtout plus accessibles. C’est précisément l’objectif que s’est fixé Volkswagen avec l’ID.2, un modèle annoncé depuis des années et qui s’apprête enfin à devenir réalité.

Selon les dernières informations, la version de série de la Volkswagen ID.2 sera présentée en 2026. Cette future citadine électrique reposera sur une nouvelle plateforme baptisée MEB Entry, spécialement conçue pour les petites voitures électriques. Le tarif de base visé est d’environ 25 000 euros. Un rendu publié par le site spécialisé en automobiles, Motor1, et basé sur les dernières photos espion, donne un aperçu fidèle du design final. On y retrouve l’esprit du concept ID.2all, avec des lignes nettes, une bande LED à l’avant, des poignées affleurantes et une allure proche d’une Polo modernisée.

La Volkswagen ID.2 promet jusqu’à 450 km d’autonomie pour 25 000 euros

Sous ce design épuré, l’ID.2 cache un tout nouveau projet technique. Elle mesurera environ 4 mètres de long et offrira un empattement généreux de 260 cm, ce qui permettrait un espace intérieur proche de celui d’une Golf. À l’intérieur, on s’attend à une planche de bord minimaliste, équipée d’écrans larges, avec des éléments esthétiques inspirés des anciens modèles emblématiques de la marque, comme une certaine Coccinelle.

Côté performances, l’ID.2 pourrait embarquer une batterie LFP de 40 à 50 kWh et offrir une autonomie jusqu’à 450 km. Le moteur avant devrait développer entre 220 et 230 chevaux. Une version plus sportive, la ID.2 GTI est aussi confirmée, inspirée du prototype dévoilé en 2023. Enfin, un dérivé crossover baptisé ID.2 X est également prévu. Ce modèle ira directement concurrencer les électriques abordables du moment. On citera par exemple la Citroën ë-C3, ou la R5 E-Tech, qui vient de passer sous la barre des 25000 euros dans sa nouvelle finition “five”.