Le Galaxy S27 Ultra ferait l’impasse sur le téléobjectif 3x, mais pourquoi ?

Les premières rumeurs concernant le Galaxy S27 Ultra de Samsung font état d'un choix étonnant : la suppression du capteur photo téléobjectif 3x. Il y a cependant une raison à cela.

samsung galaxy s26 ultra test
Crédits : Phonandroid

S'il y a une chose que l'on reproche depuis des années aux smartphones Galaxy S de Samsung, c'est la réutilisation constante des capteurs photos d'une série à l'autre. Malgré quelques améliorations discrètes, le hardware reste invariablement le même. On peut retracer la dernière innovation en la matière en 2021. Cette année-là, le Galaxy S21 Ultra se dote de quelque chose que son prédécesseur n'a pas : un téléobjectif avec zoom optique 3x.

Depuis, on le retrouve sur tous les Galaxy S Ultra suivants, y compris le Galaxy S26 Ultra de cette année. Mais en 2027, Samsung semble vouloir apporter (enfin) du changement sur la partie photo de son smartphone non pliable le plus haut de gamme. Déjà, on parle d'un nouveau capteur photo principal de 200 Mégapixels pour le Galaxy S27 Ultra. Son format se rapprocherait de un pouce, ce qui lui permettrait de capter plus de lumière. Il serait d'ailleurs tellement performant que le téléobjectif 3x ne serait plus nécessaire.

Pourquoi Samsung pourrait supprimer le téléobjectif 3x sur le Galaxy S27 Ultra

C'est le leaker Ice Universe qui avance l'idée sur X (Twitter) : “Les premières rumeurs concernant le Samsung Galaxy S27 Ultra sont tombées : ce téléobjectif 3x, souvent tourné en dérision pour sa petite taille et ses performances décevantes, a enfin changé. Il n'est ni devenu plus performant, ni moins performant. Il a tout simplement disparu“. Voilà qui a le mérite d'être clair. Que les photographes mobiles se rassurent : Samsung a prévu le coup.

Lire aussi – Après des critiques sur le Galaxy S26 Ultra, Samsung travaille sur un nouveau S Pen pour le Galaxy S27 Ultra

Vous l'aurez compris : le nouveau capteur 200 MP se chargerait lui-même des clichés zoomés jusqu'à 3x. D'après les informations d'Ice Universe, la firme sud-coréenne a totalement confiance en la capacité de l'objectif à remplacer celui dont elle compte se passer. Il lui reste encore de nombreux mois pour changer d'avis cela dit.


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