Hyundai corrige les défauts des Tesla avec ce système embarqué qui va envahir 20 millions de voitures

Hyundai lève enfin le voile sur tous les détails de Pleos Connect, son nouveau système embarqué sous Android. Deux écrans, des boutons physiques et une IA maison composent une réponse directe aux défauts reprochés aux Tesla. Vingt millions de voitures Kia, Genesis et bien d'autres doivent en profiter d'ici 2030.

L'infodivertissement est devenu un argument de vente central dans l'automobile. Les constructeurs rivalisent pour proposer des interfaces fluides, personnalisables et capables de se mettre à jour à distance. Tesla a redéfini les attentes du secteur avec ses grands écrans épurés. Pourtant, la suppression des boutons physiques reste l'un des reproches les plus fréquents adressés à la marque. Hyundai avait d'ailleurs déjà annoncé vouloir remettre les boutons au premier plan dans ses futurs véhicules.

Dans ce contexte, Hyundai Motor Group vient de présenter la version finalisée de Pleos Connect. Ce nouveau système d'infodivertissement doit arriver ce mois-ci sur les premières voitures. La prochaine compacte électrique Ioniq 3 du groupe sera l'un des premiers modèles à en profiter sur le marché européen.

Pleos Connect va équiper 20 millions de véhicules d'ici 2030

Pleos Connect tourne sous Android Automotive OS, une version d'Android intégrée directement dans le véhicule sans connexion smartphone. L'interface principale est un grand écran central. Il se divise en trois zones dédiées à l'aide à la conduite, à la navigation et au multimédia. Un second écran s'ajoute devant le volant, en guise de tableau de bord numérique. Tesla, de son côté, n'en propose aucun. Sous l'écran principal, une rangée de boutons physiques donne un accès direct aux fonctions essentielles. Chauffage des sièges, température et volume y sont disponibles sans passer par le tactile. Gleo AI, l'assistant vocal maison, vient compléter l'ensemble. Il accepte plusieurs commandes à la suite, identifie qui parle dans l'habitacle et ajuste ses réponses selon le contexte de conduite.

Pleos Connect intègre aussi une marketplace propriétaire pour les applications, avec YouTube et Spotify disponibles dès le lancement. La première voiture à en bénéficier sera la Grandeur restylée de Hyundai Motor Group. Ses débuts sont prévus ce mois-ci en Corée du Sud. En Europe, c'est l'Ioniq 3 qui inaugurera Pleos Connect. Changsub Kim, ingénieur senior de l'équipe UX Strategy du groupe, a promis d'enrichir le système après son lancement. Les retours des conducteurs guideront les futures mises à jour. D'ici 2030, plus de 20 millions de véhicules devraient être équipés.