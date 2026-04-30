Hyundai corrige les défauts des Tesla avec ce système embarqué qui va envahir 20 millions de voitures

Hyundai lève enfin le voile sur tous les détails de Pleos Connect, son nouveau système embarqué sous Android. Deux écrans, des boutons physiques et une IA maison composent une réponse directe aux défauts reprochés aux Tesla. Vingt millions de voitures Kia, Genesis et bien d'autres doivent en profiter d'ici 2030.

hyundai pleos connect

L'infodivertissement est devenu un argument de vente central dans l'automobile. Les constructeurs rivalisent pour proposer des interfaces fluides, personnalisables et capables de se mettre à jour à distance. Tesla a redéfini les attentes du secteur avec ses grands écrans épurés. Pourtant, la suppression des boutons physiques reste l'un des reproches les plus fréquents adressés à la marque. Hyundai avait d'ailleurs déjà annoncé vouloir remettre les boutons au premier plan dans ses futurs véhicules.

Dans ce contexte, Hyundai Motor Group vient de présenter la version finalisée de Pleos Connect. Ce nouveau système d'infodivertissement doit arriver ce mois-ci sur les premières voitures. La prochaine compacte électrique Ioniq 3 du groupe sera l'un des premiers modèles à en profiter sur le marché européen.

hyundai retour boutons physiques
Source : Hyundai

Pleos Connect va équiper 20 millions de véhicules d'ici 2030

Pleos Connect tourne sous Android Automotive OS, une version d'Android intégrée directement dans le véhicule sans connexion smartphone. L'interface principale est un grand écran central. Il se divise en trois zones dédiées à l'aide à la conduite, à la navigation et au multimédia. Un second écran s'ajoute devant le volant, en guise de tableau de bord numérique. Tesla, de son côté, n'en propose aucun. Sous l'écran principal, une rangée de boutons physiques donne un accès direct aux fonctions essentielles. Chauffage des sièges, température et volume y sont disponibles sans passer par le tactile. Gleo AI, l'assistant vocal maison, vient compléter l'ensemble. Il accepte plusieurs commandes à la suite, identifie qui parle dans l'habitacle et ajuste ses réponses selon le contexte de conduite.

Pleos Connect intègre aussi une marketplace propriétaire pour les applications, avec YouTube et Spotify disponibles dès le lancement. La première voiture à en bénéficier sera la Grandeur restylée de Hyundai Motor Group. Ses débuts sont prévus ce mois-ci en Corée du Sud. En Europe, c'est l'Ioniq 3 qui inaugurera Pleos Connect. Changsub Kim, ingénieur senior de l'équipe UX Strategy du groupe, a promis d'enrichir le système après son lancement. Les retours des conducteurs guideront les futures mises à jour. D'ici 2030, plus de 20 millions de véhicules devraient être équipés.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

« Je suis extrêmement sceptique » : les lunettes connectées d’Apple n’auront sûrement pas cette fonction révolutionnaire

Le marché des lunettes connectées s’apprête à accueillir un nouvel acteur : Apple. Le plan que la firme de Cupertino élaborerait pour s’imposer sur ce secteur porteur a été révélé, mais…

Le Galaxy S27 Ultra ferait l’impasse sur le téléobjectif 3x, mais pourquoi ?

Les premières rumeurs concernant le Galaxy S27 Ultra de Samsung font état d’un choix étonnant : la suppression du capteur photo téléobjectif 3x. Il y a cependant une raison à…

Ce smartphone pliable Vivo pourrait faire mal au Galaxy Z Fold 8 avant même sa sortie

Les smartphones pliables haut de gamme n’ont jamais été aussi ambitieux. Le Vivo X Fold 6 vient de se dévoiler dans une fuite aux specs impressionnantes. Sa batterie record pourrait…

Attention si vous avez un Fitbit, vous pourriez perdre toutes vos données

Vous utilisez un bracelet Fitbit ? Ne tardez pas à effectuer une manipulation obligatoire sous peine de perdre toutes vos données. Vous avez encore un peu de temps pour le…

Pourquoi lancer ses jeux PC via Steam quand on peut le faire depuis le launcher de la première Xbox ?

Si la Xbox première du nom n’a pas vraiment marqué l’histoire du jeu vidéo, les quelques nostalgiques de cette époque se rappellent surtout de son incroyable interface. Aujourd’hui, vous pouvez…

Microsoft reconnaît enfin avoir raté Windows 11, et le plan pour se rattraper est surprenant

Microsoft l’a admis publiquement. La firme de Redmond reconnaît avoir déçu ses utilisateurs de Windows 11 et s’engage à corriger le tir. Les promesses sont concrètes et viennent directement du…

Bientôt des Steam Deck en stock ? Valve y travaille “d’arrache-pied”

Face à la pénurie de Steam Deck, Valve confirme qu’elle cherche à vendre de nouveau sa console portable. Mais avec la crise de la mémoire RAM, c’est bien plus facile…

PS5 : ce petit accessoire débloque toutes les fonctionnalités de la Dualsense sur PC en sans fil

Bien qu’il soit tout à fait possible d’utiliser sa manette DualSense en sans fil sur PC, l’expérience est loin d’être optimale. Mais un simple petit accessoire permet de retrouver les…

Vite, le MacBook Neo vous revient à 594 € durant les French Days !

Avec le MacBook Neo, Apple propose enfin un ordinateur portable abordable. Sorti il y a quelques semaines seulement, ce récent modèle est normalement en vente à 699 €, ce qui…

Honor Magic9 : le futur roi de la vidéo grâce à un partenariat avec un géant du cinéma ?

L’ultime smartphone de la série Honor 600, le Honor 600 Pro, ayant été présenté officiellement, les rumeurs peuvent désormais se focaliser sur les prochains modèles de la marque chinoise. Le…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.