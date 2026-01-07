Samsung présente ses nouveaux PC portables Galaxy Book6, vous avez dit MacBook ?

La nouvelle série de PC portables signés Samsung est là. Les Galaxy Book6 misent sur un design épuré et des performances musclées pour séduire celles et ceux qui lorgneraient du côté d'Apple.

La gamme Galaxy de Samsung ne s'arrête pas aux smartphones et tablettes. Elle englobe depuis plusieurs années déjà des PC portables aux propositions diverses. Du classique au modèle deux-en-un comme le Galaxy Book5 360. Notez le chiffre 5 qui indique à quelle série nous en sommes actuellement. Il est temps de passer à la 6e avec l'annonce des Galaxy Book6. Au programme, 3 modèles : un standard, un Pro et un Ultra. N'y voyez pas une simple mise à jour des composants, la marque sud-coréenne a fait un choix radical en terme de design.

Sur les modèles 16 pouces, dites adieu au pavé numérique pourtant courant avec cette taille d'écran. Le but est d'obtenir une symétrie plus agréable à l’œil, mais cela va au-delà de l'esthétisme. La frappe devient plus ergonomique puisque nos mains sont moins décentrées par rapport à la dalle. La place libérée permet aussi d'intégrer des hauts-parleurs de meilleure qualité. Il y en a 6 avec Dolby Atmos dans le Book6 Ultra. Samsung cherche au fond à se rapprocher du design des MacBook, avec lesquels ses Galaxy Book6 sont en concurrence quasi-frontale.

Finesse, performance et IA, voilà la promesse des Galaxy Book6

Avec seulement 11,9 mm d'épaisseur pour le Galaxy Book6 Pro 16 pouces et 15,4 mm pour le Book6 Ultra, les deux PC se glisseront facilement dans votre sac. Malgré leur finesse, ils n'oublient pas de proposer une fiche technique alléchante. Les deux modèles profitent d'un écran Dynamic AMOLED 2X tactile. Le taux de rafraîchissement adaptatif s'ajuste entre 30 et 120 Hz, tandis que la luminosité HDR peut atteindre les 1000 nits.

Côté processeur, on retrouve un Intel Core Ultra Series 3, estimé 50 % plus performant que son prédécesseur. Sur le Book6 Ultra, la partie graphique est assurée par une Nvidia RTX 5060 ou 5070. Vous pourrez jouer à des jeux récents sans sacrifier la qualité, mais retenez que ces PC portables sont avant tout pensés pour les créatifs adeptes de la retouche d'images ou de rendus 3D par exemple. Dans cette même idée, les Galaxy Book6 font la part belle aux fonctionnalités IA épaulées par un NPU (une puce dédiée) de 50 TOPS. L'intelligence artificielle au cœur de l'expérience Sans surprise, les Galaxy Book6 font partie intégrante de l'écosystème Galaxy AI. De nombreuses possibilités s'offrent aux utilisateurs. Dénicher un document se fait en langage naturel en demandant “Trouve la photo de moi et mon frère en train de prendre un verre à Barcelone“, ou “Trouve le rapport comptable reçu avant-hier“. AI Select tire profit de l'écran tactile sur lequel vous mettez du texte en évidence pour obtenir des informations en lien. Détourer l'arrière-plan d'un cliché est également faisable, entre autres.

Tout cela risque de faire chauffer la machine. Heureusement, Samsung a pris les devants en dotant le Book6 Pro d'une chambre à vapeur, ce que la génération précédente n'avait pas. Celle de l'Ultra a quant à elle été agrandie pour plus d'efficacité. L'autonomie n'est pas en reste avec jusqu'à 30 heures annoncées en lecture vidéo. Attention : en Europe, les Galaxy Book6 sont livrés sans chargeur, seulement un câble USB-C. Vous devrez donc acheter un bloc 65 W pour le Pro ou 140 W pour l'Ultra si vous n'en avez pas déjà un.