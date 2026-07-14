Samsung : son premier smartphone enroulable pourrait arriver dès l’année prochaine, avant le Galaxy TriFold 2

Une nouvelle rumeur se montre très optimiste concernant le tout premier smartphone enroulable de Samsung. Alors que l'on n'attendait pas celui-ci avant au moins 2028, il se murmure désormais qu'il pourrait en réalité sortir dès l'année prochaine, devançant ainsi la deuxième génération de Galaxy TriFold.

Alors que la date de lancement des Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8 approche à grands pas, les futurs smartphones pliants de Samsung trustent l'actualité du secteur. Pourtant, le constructeur coréen est bien loin de se reposer sur ses lauriers. Poussée par la concurrence, notamment Apple, qui commence sérieusement à lui réclamer son trône, la firme cherche encore toujours de nouvelles manières d'innover dans le domaine.

En fin d'année dernière, Samsung lance ainsi son Galaxy Z TriFold, son premier smartphone pliable en trois. Sans pour autant être un échec commercial, difficile d'affirmer que l'expérience s'est avérée concluante, notamment à cause de gros problèmes d'écran qui ont rapidement entaché sa réputation. Mais Samsung n'a pas jeté l'éponge, et la rumeur veut qu'une deuxième génération soit déjà en cours de développement. Ceci étant, elle pourrait bien se faire devancer par un projet très mystérieux du constructeur.

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Le premier smartphone enroulable de Samsung pourrait sortir en 2027

Cela fait déjà plusieurs années que le smartphone enroulable de Samsung fait parler de lui. Un premier brevet est déposé en 2021 et continue depuis de développer sa technologie, régulièrement présentée en salons. Mais, bien qu'impressionnante, celle-ci semble aujourd'hui encore loin d'être au point, en tout cas pas assez pour espérer la commercialisation auprès du grand public. Il y a quelques semaines, nous apprenions ainsi que le constructeur prévoyait une sortir pour au moins 2028.

Mais il se pourrait que ce dernier ait finalement avancé son planning. D'après le leaker Lanzuk, Samsung se tiendrait prêt à dévoiler son premier smartphone enroulable dès l'année prochaine, sans pour autant préciser de fenêtre de sortie. Cela voudrait dire que le téléphone serait disponible avant le Galaxy Z TriFold 2, que le leaker évoque également en détaillant les avancées de Samsung pour améliorer sa charnière. À voir si les prochaines fuites viennent confirmer ses dires.