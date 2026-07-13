Le son n’est pas assez fort sur votre smartphone Android ? Ce paramètre caché vous empêche de vraiment augmenter le volume

Rien de plus désagréable que de devoir une vidéo ou de passer un appel où l'on entend à peine ce que la personne raconte. Pourtant, il est possible de régler ce problème très simplement, à condition de connaître cette option bien cachée dans les paramètres de votre smartphone Android.

smartphone volume son

Nos smartphones étant de petits bijoux de technologie, leurs paramètres sont remplis à ras bord d'options dont on ne connaît pas toujours l'utilité — si tant est que l'on connaisse même leur existence. C'est un cadeau empoisonné : d'un côté, on peut faire à presque tout et n'importe quoi à ce petit appareil dans notre poche, et de l'autre, encore faut-il savoir qu'il est possible de faire ces choses.

Prenez un problème récurrent chez les utilisateurs : le volume du son. Il arrive régulièrement de tomber sur une vidéo YouTube avec un mixage un peu maladroit qui empêche de bien comprendre le ou la vidéaste. Encore plus régulièrement de passer un appel à la qualité médiocre, où son interlocuteur parle dans une bouillie de sons à peine audibles. Que dire de ces moments où le bruit environnant vous empêche vraiment d'apprécier la musique que vous tentez d'écouter.=

Sur le même sujet — Si vous prêtez votre smartphone, ne craignez plus pour vos secrets : cette option cachée empêche les curieux de fouiller

Pourquoi Android limite le volume sur nos smartphones ?

La seule chose raisonnable à faire dans cette situation est donc d'augmenter le volume. Et là se produit le drame : vous êtes déjà au maximum autorisé par votre smartphone. Mais l'êtes-vous vraiment ? En effet, cette limite est en réalité un leurre, ou plutôt un seuil imposé par Android pouvant en réalité être dépassé. Autrement dit, le système bride les capacités réelles du matériel.

Pourquoi ? Pour protéger vos oreilles, bien sûr. A priori, il n'y a pas d'inquiétude à avoir lorsque vous profitez du son de votre smartphone sortant directement de ses haut-parleurs. Le problème se pose plutôt lorsque vous utilisez vos écouteurs, positionnés très proches de vos tympans et pouvant donc les abîmer irrémédiablement.

ecouteurs egares

Pour éviter que vous preniez le risque de dégrader votre ouïe, Android utilise deux méthodes : d'abord, une alerte à l'écran pour vous prévenir des risques lorsque vous poussez le volume un peu trop fort, et ensuite, un bridage logiciel du volume.

Comment supprimer le bridage du volume sur Android ?

Si avec tous ces risques en tête, vous avez tout de même besoin d'augmenter le volume de votre smartphone Android, c'est possible. Il existe en effet une petite option relativement bien cachée dans les paramètres du système d'exploitation qui permet de lever ce bridage logiciel. Attention toutefois : ne désactivez cette option que si vous n'utilisez pas d'écouteurs, ou si le volume du contenu que vous consommez est vraiment trop bas, sous peine d'endommager votre audition de manière irréversible.

Voici donc comment augmenter le volume de son smartphone Android au-delà de la limite imposée par le système :

  1. Ouvrez les Paramètres de votre smartphone
  2. Rendez-vous dans la section Sons et vibrations
  3. Appuyez ensuite sur le bouton Volume
  4. En haut à droite de l'écran, appuyez sur le menu à trois points puis sur Limite de volume des médias
  5. Désactivez l'option qui s'affiche à l'écran
  6. Si besoin, réglez la limite de volume de manière personnalisée

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