Galaxy Z Roll : Samsung travaillerait sur un smartphone enroulable

Samsung a déposé un brevet d’un smartphone nommé Galaxy Z Roll. Les spéculations vont bon train quant à ce produit bien mystérieux, mais beaucoup y voient le premier terminal à écran enroulable de Samsung. Ce ne serait pas étonnant, le constructeur ayant acquis la maîtrise de cette technologie.

Samsung expérimente de nouveaux formats ces derniers temps en utilisant sa technologie des écrans pliables. Le prochain smartphone de la marque qui sortirait des sentiers battus disposerait-il d’une dalle enroulable ? C’est en tout cas ce laisse supposer ce dépôt de brevet.

Samsung a en effet déposé un brevet auprès du bureau européen compétent en la matière : l’EUIPO. Ce dépôt est avare en détails, mais en dit déjà assez pour alimenter les spéculations. La marque coréenne a ainsi réservé le nom « Galaxy Roll ». Il est décrit comme étant un smartphone et comme étant compatible avec le S-Pen… et c’est tout. Toutefois, le nom Roll (Rouleau dans la langue de Shakespeare) est assez éloquent.

Le Galaxy Roll, la nouvelle innovation de Samsung

LetsGoDigital imagine déjà un smartphone disposant d’un écran enroulable, ou du moins coulissant. Ces dernières années, le constructeur coréen a sorti le Galaxy Z Fold et Z Flip, deux produits au nom évocateurs qui décrivent exactement leur format. De plus, le smartphone enroulable n’est aujourd’hui plus un fantasme futuriste. Samsung a confirmé officiellement travailler sur cette technologie qui sera présentée à la Display Week de San José.

Pour l’instant, nous n’avons pas vu cette dalle en action, mais Samsung évoque un écran coulissant. On peut imaginer un affichage qui s’enroule autour d’une charnière et qui peut se dérouler, un peu à la manière d’un parchemin, lorsque l’utilisateur souhaite disposer d’un format plus large.

Il ne faudra toutefois pas s’attendre à voir un tel produit sortir dans les prochains mois, mais en 2022 au plus tôt. En attendant, Samsung va continuer à améliorer ses formats existants, puisque cette année, le Samsung Galaxy Z Flip 3 (et non 2) et le Galaxy Z Fold 3 devraient être présentés. Si nous attendons des produits meilleurs que les précédents, nous espérons également une baisse drastique du tarif afin que la technologie se démocratise auprès du grand public.

