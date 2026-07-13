Bose SoundLink Flex II à -44% : l’enceinte portable chute à moins de 100 € pendant les soldes !

Normalement en vente pour 180 euros, la Bose SoundLink Flex de deuxième génération avec un coloris Sauge/Vert passe à moins de 100 euros pendant le soldes sur Boulanger. C’est un excellent prix pour un modèle de cette qualité.

Bose SoundLink Flex II

Les soldes d’été continuent de plus belles et nos équipes poursuivent leurs recherches quotidiennes pour dénicher les meilleures offres promotionnelles du moment.

Quand on part en vacances, on aime emporter avec soi de la musique pour pouvoir se détendre ou bien au contraire s’ambiancer. Alors l’idéal est toujours d’avoir dans son sac une petite enceinte portable pour pouvoir écouter ses sons dans d’excellentes conditions, quel que soit le lieu.

Nous avons trouvé sur Boulanger une baisse de prix de 44% sur l’enceinte portable Bose SoundLink Flex II. Elle est normalement en vente pour 179,99 euros. Mais pendant les soldes, vous pouvez vous l’offrir pour seulement 99,99 euros. Cela représente une baisse de prix de 80 euros sur cette excellente enceinte Bluetooth qui peut s’emporter partout tout en offrant un son puissant de qualité.

Bose SoundLink Flex II : l’enceinte portable de l’été

Vous connaissez forcément la marque Bose puisqu’elle propose des casques, écouteurs et enceintes avec une qualité sonore haut de gamme. C’est l’une des marques de référence du secteur avec Sony et Sennheiser, entre autres.

La SoundLink Flex II est une petite enceinte de 20 cm de large et de moins de 600 grammes. Grâce à son format mini, elle s’avère très facilement transportable. Elle tient dans la main. Elle peut se glisser dans un sac à main ou bien même s’accrocher où vous le souhaitez avec sa très pratique boucle d’accroche nylon. Elle est aussi très robuste avec sa coque siliconée qui la protège des chutes. Et elle ne craint ni la poussière, ni l’eau avec sa certification IP67.

Malgré sa petite taille, la Bose SoundLink Flex II arrive à produire un son puissant et de qualité. Vous obtenez un son riche et équilibré avec des basses présentes tout en offrant de magnifiques aigus. Et si vous souhaitez arranger le rendu sonore selon vos envies, vous avez accès à un égaliseur depuis l’application dédiée. Cerise sur le gâteau, vous pouvez jumeler deux enceintes ensemble pour obtenir un son stéréo et/ou pour sonoriser une fête.

On finit par une excellente nouvelle : son autonomie qui atteint les 12 heures d’utilisation. Vous pouvez donc écouter vos morceaux préférés sans vous soucier de trouver une prise.


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