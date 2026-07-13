Xiaomi Pad 7 : l’excellente tablette est de retour à prix cassé, mais il va falloir faire vite

AliExpress dévoile une série de nouveaux codes qui cassent le prix de nombreux produits high-tech. Vous avez manqué la dernière offre intéressante sur la Xiaomi Pad 7 ? La tablette est de retour à petit prix pour quelques jours seulement ! Vous pouvez ainsi l’avoir à 228 € avec le code PHDFRS30 !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

La fin des soldes approche à grands pas. Vous souhaitez acheter une tablette avec des caractéristiques avancées, mais à prix cassé ? Ce bon plan est fait pour vous ! L’excellente Xiaomi Pad 7 est actuellement proposé en promotion à 258,15€ sur AliExpress. Mais ça n’est pas tout. Avec le code PHDFRS30 à renseigner dans le panier, vous avez 30 € de réduction supplémentaire dès 239€ d’achat. La tablette chute donc à 228,15 € au lieu de 481 €.

Mais attention, le code PHDFRS30 n’est valable que du 13 au 19 juillet. N’attendez pas le dernier moment pour en profiter. Pour rappel, voici la liste complète de tous les codes actuellement valables sur AliExpress :

2 € de remise dès 18 € d'achat : PHDFRS02

6 € de remise dès 45 € d'achat : PHDFRS06

11 € de remise dès 79 € d'achat : PHDFRS11

20 € de remise dès 149 € d'achat : PHDFRS20

30 € de remise dès 239 € d'achat : PHDFRS30

45 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS45

60 € de remise dès 479 € d'achat : PHDFRS60

Quels sont les atouts de la Xiaomi Pad 7 ?

La Xiaomi Pad 7 n’a rien à envier à des modèles bien plus chers. En effet, malgré son petit prix, c’est une tablette aux caractéristiques avancées. Et à seulement 228,15 €, elle affiche un rapport qualité-prix imbattable.

Sous le capot, elle est dotée d’une puissante puce Snapdragon 7+ Gen 3 gravée en 4nm. On retrouve aussi 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. C’est donc une tablette qui ne craint pas les utilisations intensives. Vous pouvez l’utiliser durant des heures sans aucun ralentissement. D’ailleurs, grâce à la batterie XXL de 8850 mAh, vous profitez d’une autonomie confortable.

Côté écran, ce modèle est équipé d’un bel écran CrystalRes 3.2K de 11,2 pouces avec une définition de 3200 x 2136 pixels. Grâce à son taux de rafraîchissement de 144 Hz, les images sont belles, riches, contrastées et particulièrement fluides. Enfin, cette tablette embarque une caméra selfie ultra grand angle de 8MP et qu’un capteur arrière de 13 MP.