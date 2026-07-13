Le Google Pixel 10 Pro est à prix cassé dans un pack exceptionnel avec Enceinte JBL Grip, Pixel Buds 2a et Pixelsnap offerts

Et si vous pouviez vous offrir un smartphone haut de gamme avec une enceinte portable, des écouteurs et un support de téléphone pour moins de 600 euros ? Eh bien cette hypothèse est réelle chez Darty. Grâce à un cumul de promotions, vous pouvez vous offrir un super pack Google Pixel 10 Pro pour 599 euros. On vous explique comment.

Google Pixel 10 Pro

Quand on s’achète un smartphone haut de gamme, on se retrouve généralement sans budget pour pouvoir s’acheter des accessoires en complément. Bonne nouvelle, pendant les soldes chez Darty, vous pouvez vous offrir le Google Pixel 10 Pro et 3 accessoires pour une somme dérisoire.

En effet, vous pouvez trouver chez Darty et à la Fnac un pack comprenant un Google Pixel 10 Pro et une enceinte portable JBL Grip. Normalement en vente pour 1099 euros, ce pack est disponible pour 749 euros pendant les Soldes d’été. Mais c’est loin d’être fini puisque vous pouvez obtenir un remboursement de 150 € ainsi que les écouteurs Google Pixel Buds 2a ainsi que le support de téléphone Pixelsnap gratuitement. Vous obtenez ainsi un pack Google Pixel 10 Pro + Enceinte JBL Grip + Pixel Buds 2a + Pixelsnap pour seulement 599 euros. Pour info, la valeur totale de tous ses produits est de plus de 1300 euros. Vous avez donc une baisse de prix totale de plus de 700 euros !

Google Pixel 10 Pro : le smartphone de l’été est à prix cassé

Le Pixel 10 Pro est un condensé du meilleur de Google dans un smartphone. Sous son capot, on trouve la puissante puce Google Tensor G5 accompagnée de 16 de RAM et d’un espace de stockage de 128 Go.

Côté écran, on profite d’une magnifique dalle Super Actua AMOLED de 6,3 pouces qui offre une résolution de 1280 x 2856 pixels, un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et une luminosité max de 3 300 nits. Son autonomie n’est pas en reste puisqu’elle peut dépasser les 24 heures d’utilisation (jusqu’à 100 heures avec le mode ultra économiseur !). Et la charge rapide vous permet de récupérer plus de la moitié de l’autonomie en seulement 30 minutes.

Pour la partie photo et vidéo, le Pixel 10 Pro embarque trois capteurs à l’arrière : un grand angle 50 MP, un ultra grand angle 48 MP avec mise au point macro et un téléobjectif 48 MP x5 avec un Zoom Pro x100. Les résultats sont impressionnants. Tant et si bien que le Pixel 10 Pro est bien souvent considéré comme le meilleur photophone du marché.


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