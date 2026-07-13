Sony WH 1000 XM6 : le casque haut de gamme devient enfin accessible avec cette belle chute de prix

Le Sony WH 1000 XM6 est de retour à prix cassé sur AliExpress. Et cette fois, avec le code PHDFRS30, vous pouvez l’avoir à 303,28 € seulement avec le code PHDFR30. Ne cherchez pas plus longtemps, c’est actuellement son prix le plus bas, sachant qu’il est normalement en vente à 449,99 € !

Sony WH-1000 XM6

Les soldes continuent jusqu’au 21 juillet. Et cette année, AliExpress a décidé d’aller encore plus loin en bradant de nombreux produits high-tech avec une série de codes promo. En plus des réductions en cours, vous pouvez les ajouter dans votre panier pour obtenir des baisses de prix exceptionnelles.

C’est le cas pour le Sony WH 1000 XM6 qui passe à seulement 303,28 € avec le code PHDFR30. Mais attention, les codes promo proposés par le géant du e-commerce ne sont valables que du 13 au 19 juillet inclus. Si vous voulez vous équiper à petit prix, il est préférable de ne pas attendre. Pour rappel, voici les codes actuellement valables sur AliExpress :

  • 2 € de remise dès 18 € d'achat : PHDFRS02
  • 6 € de remise dès 45 € d'achat : PHDFRS06
  • 11 € de remise dès 79 € d'achat : PHDFRS11
  • 20 € de remise dès 149 € d'achat : PHDFRS20
  • 30 € de remise dès 239 € d'achat : PHDFRS30
  • 45 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS45
  • 60 € de remise dès 479 € d'achat : PHDFRS60

Le Sony WH-1000XM6 est ainsi affiché à 333,28€ avec une livraison gratuite et rapide depuis la France. Et avec le code PHDFRS30, vous obtenez une remise supplémentaire de 30 €. C’est ue affaire à ne pas manquer !

Sony WH-1000XM6 : offrez-vous la qualité audio premium à prix mini

Vous rêvez de vous équiper d’un casque confortable avec une qualité audio irréprochable, mais vous attendez une offre intéressante pour craquer ? Bonne nouvelle, vous pouvez actuellement vous offrir l’un des meilleurs casques Bluetooth à prix réduit. Le Sony WH-1000XM6 passe à prix cassé sur AliExpress.

Ce casque haut de gamme ne manque pas d’atouts, à commencer par son design conçu pour être porté toute la journée son aucune gêne. Il dispose de coussinets en similicuir souple et d’un arceau ajustable pour un confort optimal. De plus, il ne pèse que 250 grammes.

La partie audio est à la hauteur de son prix. Le Sony WH-1000XM6 est doté d’une réduction de bruit active parfaite grâce à son processeur HD QN3 et ses 12 microphones. Et avec l’apport de l’intelligence artificielle, les bruits indésirables sont rapidement identifiés et traités. Lorsque la technologie Adaptive Sound Control est activée, la réduction de bruit s’effectue en temps réel, et avec le mode Ambient Sound, le casque laisse certains sons passer afin que vous puissiez rester attentifs à votre environnement.

Côté autonomie, le Sony WH-1000XM6 vous offre jusqu’à 30 heures d’écoute avec la réduction de bruit active, et même 40 heures lorsqu’elle est désactivé. Enfin, avec la charge rapide, en seulement 3 minute de recharge, vous récupérez 3 heures d’écoute.


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