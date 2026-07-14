De premières infos sur la Nintendo Switch 2 OLED, avec une fenêtre de sortie en prime

Nintendo serait en train de se préparer à lancer une Switch 2 OLED, équipée d'un écran Samsung. La problématique du prix se pose toutefois.

De nombreux joueurs furent déçus quand Nintendo annonça sa Switch 2 : non, la console n'est pas équipée d'un écran OLED. Après la sortie d'une Switch OLED pour offrir cette technologie à la première génération de l'appareil hybride, certains pensaient qu'on y aurait droit dès la première version de la Switch 2. Cela n'a finalement pas été le cas, mais Nintendo aurait bien des plans pour commercialiser une Switch 2 OLED.

“Nintendo envisage de sortir une Switch 2 OLED avec une résolution améliorée, passant de la HD (1 280 x 720) du modèle Switch 1 OLED à la Full HD (1 920 x 1 080)”, déclare une source du secteur auprès de ZDnet Korea. Sans surprise, la définition de cette Switch 2 OLED serait similaire à celle de la Switch 2, et non à celle de la Switch OLED première du nom. On peut aussi tabler sur une taille d'écran autour de 8 pouces et d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Nintendo Switch 2 OLED : un prix qui fait déjà peur

“Samsung Display fera tout son possible pour fournir des écrans OLED à Nintendo pour la Switch 2”, a fait savoir un autre informateur cité par le média. Un autre acteur de l'industrie interrogé indique par contre que Big N n'a pas encore donné son feu vert au projet. Le consolier est inquiet du prix auquel il faudrait vendre une telle console équipée d'un écran de meilleure facture.

À cause de la crise de la mémoire, la Switch 2 va déjà augmenter de prix pour atteindre les 499,99 euros à partir du 1ᵉʳ septembre prochain. La situation n'allant pas en s'améliorant, les tarifs pourraient encore être revus à la hausse dans les prochains mois. On peut alors imaginer une Switch 2 OLED qui coûterait près de 700 euros, ce que Nintendo pourrait se refuser à faire pour préserver son image de marque familiale.

Si Nintendo décide de tenter le coup, le développement pourrait commencer fin 2026, laissant envisager une production en série pour fin 2027 ou début 2028, et une disponibilité avant la fin de l'année 2028.