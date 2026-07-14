OnePlus s’apprêterait à quitter l’Europe pour de bon, cette fois la marque ne reviendrait plus

OnePlus s'apprête à refermer un long chapitre de son histoire. Le constructeur chinois prépare son retrait des marchés européen et américain. Une page se tourne pour l'une des marques les plus suivies du monde Android.

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Le marché des smartphones traverse une période de fortes turbulences en Occident. Plusieurs constructeurs asiatiques peinent à s'imposer face à Samsung et Apple, qui verrouillent le haut de gamme. Certaines marques autrefois populaires réduisent la voilure, quand elles ne disparaissent pas des rayons. Cette contraction pousse les groupes chinois à recentrer leurs forces sur leurs terres d'origine, là où la demande reste solide. En avril dernier, OnePlus avait officiellement reconnu évaluer son avenir sur le Vieux Continent.

OnePlus semble aujourd'hui prêt à franchir le pas définitif. Le constructeur chinois, connu pour ses téléphones performants vendus moins cher que la concurrence, veut tirer un trait sur l'Europe et les États-Unis. Sa maison-mère Oppo tiendrait désormais les rênes de la stratégie occidentale. Ce basculement se devine aussi côté logiciel. La surcouche OxygenOS des smartphones OnePlus pourrait bientôt céder la place à ColorOS, l'interface maison développée par le groupe.

OnePlus se retirerait d'Europe et des États-Unis pour laisser la place à Oppo

OnePlus préparerait bel et bien son départ officiel des marchés occidentaux. Selon le média allemand WinFuture, qui cite des sources internes bien informées, l'annonce interviendrait dans les prochains jours. Des conférences de presse à huis clos se seraient déjà tenues, sans révéler les raisons exactes de ce retrait. La Chine et l'Inde resteraient épargnées par cette décision. Oppo compterait en profiter pour étendre sa propre présence sur le continent européen, en reprenant le rôle jusqu'ici tenu par sa filiale.

Les possesseurs de smartphones OnePlus ne seraient pas laissés sans solution du jour au lendemain. Le constructeur maintiendrait le support technique et les mises à jour des appareils déjà commercialisés. Ce suivi durerait jusqu'à la fin de leur cycle de vie. Aucun nouveau smartphone ne verrait le jour en Europe ni aux États-Unis. Les stocks encore disponibles chez les revendeurs partiraient dans les prochaines semaines, sans le moindre réapprovisionnement. Fondée en 2013, la firme chinoise avait séduit les amateurs de technologie avec son tout premier modèle, avant de perdre peu à peu la totalité de son indépendance.


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