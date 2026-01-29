Samsung révèle quelques détails très intéressants sur son Galaxy S26, la surprise est encore possible

On pensait déjà tout savoir ou presque des Galaxy S26, notamment le fait qu'ils ne seraient pas une grande révolution par rapport à la génération précédente. Mais à l'occasion de la publication de ses derniers résultats financiers, Samsung a teasé quelques éléments qui pourraient bien faire toute la différence.

D'ici un petit mois, Samsung devrait nous présenter officiellement ses Galaxy S26, après des mois de rumeurs. Comme d'habitude, il ne reste plus grand-chose à apprendre à propos des nouveaux flagships, si bien que certains se montrent d'ores et déjà déçus. Il faut dire que si les fuites sont correctes, les prochains smartphones haut de gamme n'apporteront que très peu de nouveautés par rapport à leurs prédécesseurs.

Nous devrions certes avoir à quelques améliorations, notamment la fameuse technologie qui permet de camoufler son écran des regards indiscrets, ou encore une charge globalement plus rapide. Mais pour le reste, la fiche technique n'a pas vraiment de quoi faire saliver. Et s'il fallait regarder ailleurs pour trouver le Galaxy S26 séduisant ? C'est exactement ce que suggère le constructeur coréen dans son récent rapport financier pour le quatrième trimestre 2025.

Samsung ne mise pas sur la fiche technique pour vendre ses Galaxy S26

Premier élément qui n'est pas vraiment une surprise : Samsung confirme bien à ses actionnaires qu'il y aura un Galaxy S26 cette année (au cas où vous en douteriez) et que la nouvelle gamme sera commercialisée durant la première moitié de 2026. Le constructeur assure que les smartphones vont “révolutionner l'expérience utilisateur” grâce à un point clé : l'intelligence artificielle. Si l'on est là face à du jargon d'entreprise traditionnel voué à rassurer les actionnaires, qu'il faut donc prendre avec des pincettes, il semblerait donc que Samsung mise plus sur le firmware que le hardware pour vendre ses Galaxy S26.

Il reste à déterminer comment Samsung compte “révolutionner” notre expérience, mais il est certain que la firme compte beaucoup sur son nouveau processeur pour améliorer les fonctions IA de ses prochains smartphones. Du reste, celle-ci tease également une upgrade de la partie photo, bien que les récentes fuites indiquent que ces dernières seront plutôt réservées au modèle Ultra. Enfin, Samsung annonce qu'un nouveau type de pliables pourrait débarquer cette année, ravivant les rumeurs d'un smartphone pliable beaucoup plus grand que le Galaxy Z Fold.