Galaxy S26 : Samsung laisserait tomber cette version avec moins de stockage, dommage pour les petits portefeuilles

Après des années à appliquer la même formule en matière de stockage à ses flagships, Samsung serait sur le point de révolutionner un peu le domaine. Selon une récente fuite, le constructeur coréen aurait en effet choisit d'imiter la concurrence chinoise en abandonnant la version avec le moins de stockage.

2026, l'année de toutes les révolutions pour Samsung ? En tout cas, force est de constater que le constructeur coréen s'efforce d'enfin égaler la concurrence sur certains points qui lui ont maintes fois été reprochés. On peut notamment saluer le fait que celui-ci prévoirait d'augmenter la puissance de charge sur ses Galaxy S26, alors que ses rivaux chinois ont franchi le pas il y a des années. Mais ce n'est pas le seul point où les autres constructeurs ont de l'avance.

À ce jour, Samsung est l'un des derniers constructeurs haut de gamme à commercialiser des flagships avec seulement 128 Go de stockage. C'est le cas du Galaxy S25 standard, disponible version 128 Go, 256 Go et 512 Go de stockage. Pour de nombreux utilisateurs, ce n'est tout simplement pas assez. Il semblerait que ces derniers soient assez nombreux pour convaincre Samsung d'arrêter sa commercialisation. Au détriment de ceux qui en profitaient pour faire quelques économies.

Le Galaxy S26 standard n'aurait pas droit à une version 128 Go de stockage

Le média finlandais SuomiMobiili rapporte en effet que Samsung délaisserait la version 128 Go de stockage de son prochain Galaxy S26 standard. Pour appuyer ses propos, celui-ci se base sur un listing d'un revendeur finlandais sur lequel la version 128 Go est absente. Cela peut simplement dire que le revendeur en question ne commercialisera pas de Galaxy S26 avec 128 Go de stockage. Néanmoins, cela corrobore une précédente fuite par le leaker Ice Universe qui prétend lui aussi que le smartphone sera disponible à partir de 256 Go de stockage.

On pourrait croire à une certaine amélioration, Samsung ayant décidé d'augmenter la capacité de stockage globale du Galaxy S26 standard. Or, ce n'est pas le cas. La version 1 To de stockage reste réservée au modèle Ultra, ne laissant le modèle standard qu'avec deux versions : 256 Go et 512 Go, comme auparavant. Autrement, les utilisateurs optant pour la version 128 Go de stockage, pour qui cette capacité était suffisante et ce qui leur permettait d'économiser quelques euros, seront lésés par cette décision du constructeur.

