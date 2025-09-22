Cette nouveauté du Galaxy S26 est cachée dans le Galaxy Z Fold 7, voici comment en profiter

Samsung réserve ses innovations aux modèles à venir, mais parfois elles arrivent plus tôt que prévu. Une option annoncée pour la future gamme Galaxy S26 est en réalité déjà activable. Et il suffit d’une application pour en profiter.

Les rumeurs autour de la prochaine série Galaxy S26 évoquent plusieurs nouveautés pour la photo et la vidéo. Samsung chercherait à proposer des captures plus fluides et des vidéos enrichies grâce à des optimisations logicielles. Mais toutes ces fonctions ne seront pas entièrement inédites, car certaines sont déjà présentes sur le Galaxy Z Fold 7 lancé cette année. Cette avance nous montre la manière dont le fabricant introduit progressivement ses innovations. Il utilise parfois ses modèles pliables comme terrain d’expérimentation avant de les généraliser aux futures gammes.

En effet, le Galaxy Z Fold 7, pliable haut de gamme de Samsung intègre déjà deux des réglages annoncés pour la prochaine génération. Ils concernent les Motion Photos et permettent de personnaliser le son de l’obturateur ainsi que son déclenchement. Ces options sont accessibles via l’application Camera Assistant, disponible dans le module Good Lock pour les smartphones Galaxy.

Le Galaxy Z Fold 7 propose déjà les réglages Motion Photos attendus sur le Galaxy S26

Dans Camera Assistant, un menu baptisé Motion Photo Shutter Sound permet de modifier le comportement sonore lors de la capture. Deux sons sont disponibles : le bruit classique de l’appareil photo ou un nouveau son déclenché uniquement à la fin de l’enregistrement. L’utilisateur peut aussi décider du moment exact où ce son se produit, soit à la prise de photo, soit une fois l’enregistrement terminé. Cette souplesse était jusque-là absente des modèles plus anciens, comme les Galaxy S23, S24 et S25.

Samsung a confirmé sur son forum communautaire que ces réglages seront étendus à d’autres appareils Galaxy dans le futur. La firme n’a cependant pas donné de calendrier précis pour leur déploiement. Il faudra donc attendre une mise à jour de l’application Camera Assistant pour en bénéficier sur les générations précédentes. En attendant, les possesseurs du Galaxy Z Fold 7 peuvent déjà profiter d’une fonction qui devait initialement être associée au Galaxy S26, preuve que le constructeur teste certaines nouveautés en avance sur ses modèles pliables.