Enfin une recharge sans fil vraiment rapide pour les Galaxy S26, grâce à ce nouveau chargeur Samsung

La sortie des Galaxy S26 devrait être accompagnée d'un nouveau chargeur sans fil magnétique compatible Qi2 25 W.

Samsung prévoit enfin des améliorations pour la puissance de charge de ses smartphones haut de gamme. À la traîne sur ce point par rapport à la plupart des marques Android chinoises, le constructeur sud-coréen va octroyer une charge filaire passant de 45 W à 60 W pour son Galaxy S26 Ultra, ce qui devrait permettre de recharger plus rapidement la batterie d'une capacité de 5 000 mAh de son appareil. Et l'entreprise aurait également décidé d'appuyer sur l'accélérateur en matière de charge sans fil.

SamMobile a fait fuiter des visuels de l'emballage d'un tout nouveau chargeur sans fil magnétique Samsung, compatible avec la technologie Qi2 et offrant une puissance jusqu'à 25 W. D'après le média, seul le Galaxy S26 Ultra supporterait cette puissance de 25 W. Les Galaxy S26 et S26+ pourraient quant à eux profiter d'une charge sans fil de 20 W, ce qui reste mieux que la limite de 15 W des modèles actuels. En ce qui concerne les smartphones déjà sortis, toutes les références compatibles Qi2 pourraient utiliser ce chargeur (Galaxy S25, Galaxy Z Fold 7…), mais sans pouvoir dépasser les 15 W.

Samsung adopte le Qi2 25 W avec les Galaxy S26

Le dos de la boîte nous apprend que le chargeur est doté d'un port USB Type-C à une extrémité et d'un module de charge sans fil magnétique circulaire à l'autre. Une recommandation indique qu'il est préférable de brancher la station de charge à un bloc d'alimentation USB Power Delivery de 45 W, qui n'est bien sûr pas fourni avec le produit.

Côté design, Samsung ne fait pas dans l'originalité. Ce nouveau chargeur sans fil magnétique est sobre et ne devrait être disponible que dans un coloris noir. Le câble semble être constitué de nylon tressé. L'été dernier, le Wireless Power Consortium annonçait l'évolution du standard vers le Qi 2.2.1, apportant justement une hausse de la puissance de 15 W à 25 W. L'organisme évoquait alors une prise en charge imminente sur les smartphones Android majeurs.

Notez que Samsung n'est pas un pionnier. Sans parler des iPhone et de MagSafe, le Pixel 10 Pro XL de Google est déjà compatible avec la recharge sans fil Qi2 25 W. Des marques comme Oppo et Xiaomi ont quant à elles leur propre technologie allant jusqu'à 50 W.