Google a fait paniquer les propriétaires de sa première montre connectée avec un message qui n’aurait jamais dû s’afficher

Une notification inhabituelle est apparue récemment sur plusieurs modèles portés au poignet chez Google. Son contenu indiquait la disparition imminente d’un outil important pour assurer le suivi médical. Les personnes concernées ont aussitôt pensé que leur produit approchait de sa fin de vie.

Google Pixel Watch 2

Ces appareils centralisent désormais une grande partie des informations médicales et sportives, comme le rythme du cœur ou les activités réalisées chaque jour. Tous ces relevés dépendent d’un logiciel unique, sans réel contrôle laissé à leur propriétaire. Si cette prise en charge disparaît, des années entières d’archives peuvent être perdues. Ce genre d’alerte provoque donc rapidement de l’inquiétude, surtout parce que Google Health accumule depuis ses débuts plusieurs problèmes touchant le sport et le sommeil. Beaucoup gardent donc leurs distances.

Des possesseurs du tout premier modèle commercialisé par Google ont récemment reçu une notification prévoyant l’arrêt futur de la synchronisation avec le logiciel de santé. Reddit a accueilli de nombreuses discussions en quelques heures. Certains imaginaient déjà leur appareil devenu inutile, alors que d’autres redoutaient de voir disparaître leurs relevés antérieurs. Lancée en 2022, cette génération a depuis eu quatre successeurs, tandis que la Pixel Watch 5 vient d’arriver avec l’estimation de la pression sanguine et la communication SOS par satellite. Peu de personnes ont donc envisagé un simple dysfonctionnement.

Google admet un bug d’affichage et assure que la première Pixel Watch demeure compatible

Android Authority a sollicité la firme de Mountain View, qui a exclu toute suppression du service. Un représentant précise que le logiciel de santé et son coach continuent de fonctionner avec les premières Pixel Watch ainsi qu’avec les bracelets Fitbit. Selon Google, le problème avait même été identifié en interne avant les premiers retours publics. La notification provenait simplement d’un bug, désormais corrigé. Aucun calendrier concernant la fin du support n’a été communiqué pour ces appareils. Les personnes concernées n’ont donc aucune obligation de changer de montre.

Un prérequis technique demeure malgré tout. Google Health fonctionne uniquement à partir de Wear OS 4 ou d’une base logicielle plus récente. Les produits bloqués sur une édition antérieure se retrouvent alors privés du service. Cette contrainte vaut pour tous les modèles compatibles, y compris ceux proposés par d’autres fabricants. Les personnes équipées de la première Pixel Watch peuvent toutefois être rassurées, car elle a reçu cette mise à jour et garde l’accès complet à ses outils de suivi. Pour connaître la version installée, il suffit d’ouvrir les réglages de la montre puis de rejoindre Système et À propos. La vérification prend seulement quelques secondes.


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