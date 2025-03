Ce casque à conduction osseuse cartonne chez les sportifs (et il est à -15 % aujourd’hui)

Avec le retour du soleil et des températures douces, l’envie de reprendre le sport en extérieur est plus forte que jamais. Et pour courir en toute sécurité sans faire une croix sur la musique, ce casque Shokz en promo pourrait bien devenir votre nouvel allié.

Découvrir l'offre maintenant

Alors que le printemps s’installe, nombreux sont ceux qui renouent avec leurs habitudes sportives. Courir au parc, marcher en forêt ou faire du vélo sur les pistes cyclables redevient un plaisir simple. Mais entre le bruit de la ville et la nécessité de rester attentif à son environnement, utiliser un casque classique peut vite devenir risqué. C’est là qu’intervient le SHOKZ OpenRun Pro 2 Noir, actuellement proposé à 169,99€ au lieu de 200,92€ chez Rakuten, soit une remise de 15 %.

La magie de la conduction osseuse

Le secret de ce casque, c’est la conduction osseuse. Contrairement aux écouteurs traditionnels qui s’insèrent dans les oreilles ou les recouvrent, celui-ci se place juste au-dessus des tempes et envoie les sons via de légères vibrations transmises par les os du crâne. Résultat : vos oreilles restent totalement libres, ce qui vous permet d’entendre les bruits environnants — circulation, vélo qui arrive, discussions autour de vous — tout en profitant de votre playlist ou d’un podcast. C’est ce qui fait du OpenRun Pro 2 un allié de choix pour courir en sécurité.

Côté audio, Shokz a mis les petits plats dans les grands. La technologie DualPitch™ combine deux haut-parleurs : l’un dédié aux aigus avec conduction osseuse pour un son clair, et l’autre aux basses avec conduction aérienne pour une immersion plus complète. On obtient un son équilibré, avec des voix nettes et des graves bien présents, même quand le volume monte. Une performance rare pour ce type de casque, souvent limité dans les basses.

L’autonomie est également au rendez-vous : jusqu’à 12 heures d’écoute continue. Et si vous êtes pressé ? Une charge rapide de 5 minutes suffit à obtenir 2h30 d’écoute, parfait pour une sortie improvisée. La connexion Bluetooth 5.3 assure une transmission stable, et la fonction connexion multipoint permet d’appairer le casque à deux appareils simultanément — pratique si vous jonglez entre votre smartphone et votre montre connectée.

Pensé pour le sport, l’OpenRun Pro 2 mise aussi sur le confort. Son design à oreilles libres évite toute pression ou gêne, même après une longue séance. Il se range à plat, résiste à la transpiration, et son micro intégré permet de prendre des appels en pleine course sans sortir le téléphone. En bonus, l’application mobile permet d’ajuster certains réglages et de bénéficier de mises à jour régulières.

En somme, ce casque coche presque toutes les cases pour les sportifs qui veulent rester connectés sans s’isoler. Et avec cette réduction chez Rakuten, c’est peut-être le bon moment pour se l’offrir. Une belle manière d’attaquer le printemps en musique, sans faire de compromis sur la sécurité.

Profiter du casque avec -15% de remise

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Rakuten.