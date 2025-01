Prise en main des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra : que valent les nouveaux fleurons de Samsung ?

Les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra sont officiels. Même si la marque a apporté quelques améliorations, Samsung s’appuie à nouveau beaucoup sur ses anciens fleurons. Ces nouveaux smartphones sont-ils trop proches de leurs prédécesseurs ? Les changements apportés ont-ils un véritable impact ? Nous avons pris en main les trois modèles. Voici nos premières impressions.

Après des semaines et des semaines de rumeurs, la série Galaxy S25 est enfin officielle. Samsung a dévoilé comme prévu trois smartphones : le Galaxy S25, le Galaxy S25+ et l’exubérant Galaxy S25 Ultra. Les trois téléphones ont été annoncés lors de la conférence Unpacked qui a eu lieu aux États-Unis le 22 janvier 2025. Dès à présent, Samsung ouvre les précommandes qui se termineront le 7 février, date à laquelle les produits seront disponibles partout dans le monde, dont en France.

Rappelons que les téléphones seront vendus au même prix que leurs prédécesseurs à leur lancement : à partir de 899 euros pour le S25 standard, à partir de 1169 euros pour le S25+ et à partir de 1469 euros pour le S25 Ultra. Pas de baisse, mais pas de hausse non plus. Samsung se cale donc sur la stratégie d’Apple en termes de tarif : la firme de Cupertino n’ayant pas modifié ses tarifs, le géant coréen ne prend aucun risque.

Nous avons pris en main les nouveaux Galaxy S25 de Samsung

Retrouvez dans les colonnes de Phonandroid plusieurs articles et dossiers sur ses téléphones. D’abord une présentation officielle des Galaxy S25 et Galaxy S25+. Une autre présentation qui se concentre sur le Galaxy S25 Ultra. Un dossier complet sur l’ensemble de la gamme. Et deux comparatifs où les Galaxy S25 et S25 Ultra affrontent les iPhone 16 et 16 Pro Max. En supplément de l’ensemble de ces éléments, nous vous proposons ici une première prise en main des trois smartphones, parce qu’une fiche technique ne suffit pas à se faire une idée précise d’un produit.

Nous avons donc été invités chez Samsung pour découvrir les trois Galaxy S25 quelques jours avant leur officialisation. Une première approche trop courte pour un test complet, bien évidemment, mais suffisant pour se faire un premier avis. Et ce premier avis est globalement positif. Les nouveautés ne sont pas nombreuses, c’est vrai, même en incluant les outils d’intelligence artificielle générative. Mais la grande majorité de ses nouveautés ont du sens. En outre, la majorité des éléments des fiches techniques de ces trois téléphones restent pertinents aujourd’hui.

La même fluidité, la même puissance pour tous les Galaxy S25

Commençons cette prise en main par quelques remarques communes aux trois modèles. Ils s’appuient tous en très grande partie sur le design de leurs prédécesseurs : il n’y a donc aucune révolution, simplement quelques ajustements qui optimisent la prise en main. Même la légère baisse de 0,4 mm de l’épaisseur de chaque téléphone ou les bordures incurvées : ces détails ne sont perceptibles que par un œil averti. Les matériaux sont toujours aussi qualitatifs, avec une impression de solidité plus forte pour le S25 Ultra grâce au titane. On apprécie également la réduction des bordures de l’écran du S25 Ultra. L’augmentation de la taille d’affichage en est une conséquence appréciable… mais peu perceptible.

Les vrais changements d’usage vont donc dépendre des éléments internes au smartphone, notamment le processeur. Le Snapdragon 8 Elite arrive dans tous les modèles : il n’y a donc plus de différence géographique entre le S25 européen et le S25 chinois ou américain. C'est le signe que Samsung veut uniformiser l’expérience offerte par ses téléphones haut de gamme, mais aussi simplifier les développements et les mises à jour. D’autant que la promesse de 7 ans de mise à jour n’est pas anodine. Tenir cette promesse avec une seule plate-forme accélèrera certainement le processus.

Samsung transforme ses Galaxy S25 en “super assistant intelligent”

Côté interface, tous les Galaxy S25 bénéficient de la même version de One UI, estampillée 7.0. Elle est fait la part belle à l’intelligence artificielle, que ce soit sur l’écran d’accueil, avec un bouton vers Now Brief, sur l’écran de verrouillage, avec les notifications intelligentes de la Now Bar, ou dans les applications avec l’omniprésence des « 4 étoiles » qui symbolisent Galaxy AI. Samsung a voulu simplifier cela avec un « super assistant » qui utilise de façon plus ou moins opaque les modèles (génératifs ou non) accessibles dans One UI, que ce soit Gauss, Bixby ou Gemini.

Traduire, Retrancrire. Dessiner. S’exprimer. Dialoguer. Piloter. Configurer. Tout passe par l’intelligence artificielle. Comme chez Honor, avec le Magic 7 Pro, nous avons l’impression que les « nouveautés » des S25 ne sont pas vraiment des innovations, mais des améliorations de l’existant (avec une inspiration évidente des concurrents, notamment Apple).

Tous les Galaxy S25 n'ont pas eu le même traitement de faveur

Passons à quelques remarques spécifiques pour chaque modèle. Le Galaxy S25 va se positionner comme l’un des plus puissants des smartphones de petites tailles. Plutôt nerveux à l’usage et très pratique une fois en main, le Galaxy S25 est aussi fluide que les autres. Les 12 Go de RAM, en sus du Snapdragon 8 Elite, font vraiment la différence au quotidien, notamment quand vous devez faire appel aux outils d’intelligence artificielle.

Le Galaxy S25 Ultra présente aussi quelques évolutions exclusives, mais la plupart ne vont pas changer sa prise en main. La plus importante à notre sens est le nouveau module ultra grand-angle, doté d’un capteur 50 mégapixels et d’un objectif ouvrant à f/1.9. La promesse : des photos plus détaillées, plus contrastées et plus lumineuses, avec un mode macro de très bonne qualité. Voilà qui devrait avoir un impact sur l’usage, même si cela sera certainement limité.

Le galaxy S25+ est le téléphone qui présente le moins de changements. Hormis les améliorations communes avec les deux autres modèles, le Galaxy S25+ ne profite d’aucune modification exclusive. Et cela se ressent une fois le produit en main : le téléphone offre non seulement une expérience à la fois proche de celle du Galaxy S25 standard et de celle de son prédécesseur, le Galaxy S24+. Depuis plusieurs années, Samsung ne capitalise plus sur le modèle « Plus » de ses terminaux haut de gamme. Et le Galaxy S25+ en est la preuve flagrante.

Une bonne première impression pour les Galaxy S25, mais…

En conclusion, nous sommes ressortis de cette session avec des sentiments mitigés. Nous avions peur que Samsung profite de cette nouvelle génération de smartphones pour augmenter leurs prix. Ce n’est pas le cas. Nous espérions que Samsung baisse ses prix. Ce n’est pas le cas non plus. Nous avons craint que Samsung se repose sur ses lauriers. Et c’est le cas, notamment pour le Galaxy S25+ dont les nouveautés se comptent sur les doigts d’une seule main.

Mais nous voyons également les signes que Samsung écoute ses utilisateurs. Les 12 Go de RAM et les 512 Go du S25 standard. Le nouveau module ultra grand-angle du S25 Ultra. L’arrivée du Snapdragon 8 Elite dans tous les modèles. Un allongement du support logiciel. Le tout en garantissant une qualité globale élevée et un prix qui n’augmenta pas. Certes, tout n’est pas parfait. Mais les Galaxy S25 semblent bénéficier d’un rapport qualité-prix au moins équivalent aux Galaxy S24. Il nous reste à confirmer cette bonne première impression avec nos tests complets.