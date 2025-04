Montre connectée Huawei Watch Fit 3 : prix le plus bas et écouteurs en cadeau, foncez !

La Watch Fit 3 de Huawei est une montre connectée dédiée à la pratique du sport et c’est aussi le modèle le moins cher de la gamme Huawei. À l’occasion des offres de Pâques, son prix chute encore plus bas et vous bénéficiez en plus d’un très beau cadeau. C’est le moment d’en profiter.

Huawei est l’une des marques spécialistes des montres connectées. La marque chinoise propose une large gamme avec les Watch Ultimate, les Watch GT, les Watch et les Watch Fit. Si les modèles les plus chers offrent un look de montre ronde classique haut de gamme, la Watch Fit 3 se démarque par son prix très agressif et son design plus sportif qui se rapproche de celui des Apple Watch avec son écran rectangulaire aux bords arrondis.

Cette double promotion fait chuter le prix de la Huawei Watch Fit 3

Habituellement vendu aux alentours des 160 euros, la Watch Fit 3 voit son prix baisser de presque un tiers alors qu’elle est sortie il y a moins d’un an. Ainsi, du 4 au 27 avril 2025, ce sont les offres de Pâques sur le site officiel de Huawei. Parmi les nombreuses promotions en cours, on a sélectionné pour vous la montre Watch Fit 3 avec une baisse de prix de 50 euros. Vous pouvez donc vous l’offrir pour seulement 109,99 euros.

Mais ce n’est pas tout, car jusqu’au 28 avril, vous avez le droit en plus à un beau cadeau pour l’achat de cette smartwatch. Si vous choisissez le modèle blanc ou noir, vous obtenez gratuitement une paire d’écouteurs sans fil HUAWEI FreeBuds SE 2 d’une valeur de 34,99 €. Si vous choisissez une autre couleur, vous aurez le droit à un bracelet Nylon Gris offert d’une valeur de 39,99 €.

La promotion et les cadeaux apparaissent directement dans votre panier sans que vous n’ayez quoi que ce soit à faire. Vous l’aurez compris, la Watch Fit 3 offre de base un excellent rapport qualité-prix. Mais avec cette double promotion, c’est une offre exceptionnelle à ne manquer sous aucun prétexte.

Et pour finir sur une dernière note toujours aussi positive, en achetant cette montre connectée, vous bénéficiez de réductions supplémentaires sur certains produits Huawei. Par exemple, si vous voulez un deuxième bracelet avec un look différent pour votre montre, vous pouvez vous l’offrir pour seulement 4,99 euros au lieu de 39,99 euros. Dans un tout autre registre, vous pouvez choisir le pèse-personne connecté HUAWEI Scale 3 Bluetooth Edition pour seulement 14,99 euros au lieu de 49,99 euros.

En somme, pour moins de 130 euros, vous pouvez avoir une montre connectée dédiée pour le sport, des écouteurs sans fil, un second bracelet de votre choix et une balance connectée. C’est le pack parfait pour se mettre au sport et suivre son évolution au fil des jours !

Pourquoi choisir la Huawei Watch Fit 3 pour votre suivi sportif ?

La Huawei Watch Fit 3 est disponible dans un seul format « unisexe » de 43 mm. Son boîtier intègre un écran AMOLED de 1,82 pouces qui offre une belle luminosité maximale de 1500 nits. De cette manière, vous gardez une excellente visibilité même en plein soleil. Par ailleurs, la smartwatch dispose de la fonction Always-On Display pour pouvoir regarder son écran sans avoir à l’allumer à chaque fois.

Comme toute bonne montre connectée qui se respecte, la Huawei Watch Fit 3 embarque une gamme complète de capteurs, incluant un accéléromètre, un gyroscope, un capteur géomagnétique, ainsi que des modules dédiés au suivi de la fréquence cardiaque et à la mesure du taux d’oxygène sanguin (SpO2).

Pensée pour la pratique sportive, elle intègre un GPS et propose plus de 100 programmes d’entraînement. Vous avez aussi à disposition un mode coaching interactif pour vous accompagner dans vos exercices.

En matière d’autonomie, la Huawei Watch Fit 3 est équipée d’une batterie de 400 mAh. Elle peut tenir jusqu’à 10 jours en usage standard et environ 7 jours en cas d’utilisation intensive.