Spotify va bientôt va inonder de publicités générées par IA, voici comment

Spotify veut accélérer la production de publicités audio. Pour cela, la plateforme mise sur l’intelligence artificielle. Mais cette nouvelle stratégie pourrait vite agacer les utilisateurs de la version gratuite.

Spotify cherche de nouveaux moyens de rentabiliser son modèle économique. Si les abonnements payants représentent une part importante de ses revenus, la publicité reste un axe de croissance clé pour la plateforme. Et pour gagner du temps, de l’argent et séduire davantage d’annonceurs, l’entreprise vient d’annoncer une nouveauté ambitieuse : des pubs créées intégralement par intelligence artificielle. Cette approche permettrait à la plateforme de multiplier les messages publicitaires tout en réduisant fortement ses coûts de production, surtout pour les petites marques.

Aux États-Unis et au Canada, les entreprises peuvent désormais utiliser un outil baptisé Gen AI Ads, intégré directement à la plateforme publicitaire de Spotify. Grâce à lui, il devient possible de générer un spot audio complet sans aucune intervention humaine : l’IA rédige le script, l’édite et le fait lire par une voix artificielle. La société promet un gain de temps considérable et un coût réduit, notamment pour les petites entreprises qui n’ont pas les moyens de produire des campagnes traditionnelles. Le service est entièrement gratuit pour les annonceurs déjà présents, ce qui pourrait inciter un grand nombre d'entreprises à se lancer dans la publicité audio.

Spotify prend le risque d’inonder sa plateforme de pubs générées par IA et trop uniformes

Même si le système est efficace, il pose une question simple : que se passe-t-il quand tout le monde utilise la même technologie ? Le risque est de se retrouver avec une multitude de publicités au ton similaire, très lisse, mais sans âme. Des messages trop polis, trop génériques, qui n’attirent pas l’attention. Ce phénomène pourrait les transformer en simple bruit de fond, ce que certains spécialistes appellent déjà du “papier peint audio”. Les voix artificielles, même bien produites, manquent souvent d’émotion ou de naturel, ce qui rend leur impact limité sur les auditeurs.

Spotify espère séduire plus d’annonceurs, mais le résultat pourrait vite devenir gênant pour ceux qui écoutent la plateforme sans abonnement. Une vague de publicités générées par IA, trop fréquentes ou trop semblables, risque de lasser. À force d’entendre des messages trop polis ou trop neutres, les auditeurs pourraient simplement couper le son ou changer de service. Ce genre de saturation publicitaire en a déjà poussé beaucoup sur d’autres plateformes à choisir une formule payante pour ne plus subir les coupures. Il est donc possible que cette stratégie serve aussi à inciter davantage de personnes à passer à l’offre Premium.