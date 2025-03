Forte baisse sur Microsoft Office : obtenez votre licence à vie pour seulement 35,74 € !

La fin du support pour Office 2016 et 2019 approche : une bonne raison de passer à Office 2021. Godeal24 propose des licences officielles à vie à prix mini, pour une durée limitée.

Microsoft mettra fin au support d’Office 2016 et 2019 à compter du 14 octobre 2025. À partir de cette date, aucune assistance technique, mise à jour de sécurité ni correction de bugs ne sera assurée. Sans ces protections, votre ordinateur sera plus exposé aux virus et logiciels malveillants. Si vous utilisez encore l’une de ces versions, mieux vaut anticiper. Actuellement, à l’occasion de la vente spéciale Computer Tools sur Godeal24, la licence à vie de Microsoft Office 2021 Professionnel est proposée à 35,74 € (au lieu de 439 €). Cette offre exceptionnelle permet d’installer le logiciel une seule fois, sans limite de durée. Attention : Office 2021 nécessite un PC sous Windows 10 ou Windows 11 Pro. Un pack incluant Office 2021 Pro et une clé Windows 11 Pro est aussi disponible pour 46,29 € sur Godeal24.

Les offres Godeal24 à ne pas rater !

Profitez de jusqu'à -62% sur ces offres Microsoft Office grâce au code SGO62 :

Mettez à jour votre système avec des prix imbattables grâce au code SGO50 :

Ne payez pas trop ! Profiter de 62% de remise grâce aux prix cassés avec le code SGO62 :

C'est aussi l'endroit parfait pour les entreprises qui souhaitent économiser avec ces offres :

Trouvez les meilleurs outils à des prix imbattables sur Godeal24 ! De l’optimisation PC à la sécurité, en passant par les outils multimédia et systèmes, le site propose une large sélection à des tarifs accessibles. Améliorez les performances de votre ordinateur, nettoyez-le efficacement et renforcez sa protection, le tout à moindre coût. Profitez-en tant que les offres sont encore disponibles !

Profiter de tous les outils

Pourquoi choisir Godeal24 ?

Acheter sur Godeal24, c’est profiter de réductions allant jusqu’à 90 % par rapport aux prix généralement pratiqués, tout en recevant des licences 100 % authentiques et garanties. Grâce à un système de livraison numérique instantanée, vous recevez par e-mail tout ce qu’il faut pour activer votre produit, quelques secondes seulement après l’achat. Avec une note moyenne « Excellent » sur TrustPilot, Godeal24 est un revendeur reconnu pour sa fiabilité. Le site propose toutes les garanties d’un magasin professionnel : remboursement en cas de problème, paiements sécurisés et service client gratuit, disponible avant comme après votre commande.

Contact Godeal24: [email protected]

Comment utiliser les codes promo Godeal24 ?

Ajoutez votre logiciels à votre panier depuis le site de Godeal24 et cliquez sur “Proceed to Checkout” après la confirmation.

Sélectionnez ensuite la catégorie “CWALLETCO” et cliquez sur “Continue”.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.