Android 16 va transformer vos jeux sur smartphone grâce à cette nouveauté

Android 16 arrive plus tôt que prévu, avec son lot de nouveautés. Google veut améliorer les performances graphiques des jeux sur mobile. Et cette fois, ce sera obligatoire sur tous les nouveaux modèles.

Android 16, la prochaine version du système d’exploitation de Google, sera lancée dès le mois de juin 2025, bien plus tôt qu’à l’habitude. Cette mise à jour apportera des fonctions de sécurité inspirées d’iOS, mais aussi des changements importants pour les jeux sur mobile. Parmi les nouveautés obligatoires pour les futurs smartphones : une technologie graphique pensée pour améliorer leur fluidité, réduire les temps de chargement et limiter l’utilisation de la mémoire. Google veut les rendreplus performants, quelle que soit la marque du téléphone.

Tous les smartphones livrés avec Android 16 devront intégrer une fonction appelée Host Image Copy. Cette technologie, invisible pour l’utilisateur, permet aux jeux de mieux gérer les images et les textures affichées à l’écran. Résultat : les chargements sont plus rapides, les saccades pendant les parties sont réduites, et la mémoire du téléphone est moins sollicitée. Cela leur permet d’être plus fluides, même dans les scènes complexes avec beaucoup d’éléments à l’écran. Cette obligation technique va s’imposer à tous les nouveaux modèles lancés sous l’OS.

Android 16 améliore les jeux grâce à une nouvelle fonction qui réduit les chargements

La fonction Host Image Copy permet au processeur de traiter directement certaines images, sans passer par des étapes lourdes pour la mémoire. Cela libère de la place sur la puce graphique du smartphone, qui peut se concentrer sur l’affichage en temps réel. Les développeurs pourront ainsi proposer des jeux plus réactifs, avec des chargements plus courts et moins d’interruptions. Même les jeux en 3D ou avec des textures détaillées devraient bénéficier de cette avancée.

Aujourd’hui, tous les smartphones n’offrent pas les mêmes performances en jeu, car certains modèles ne prennent pas en charge les fonctions avancées. Avec Android 16, Google veut harmoniser tout cela. Tous les futurs téléphones devront intégrer cette nouveauté. Pour les joueurs, cela veut dire moins de ralentissements et une meilleure qualité, même sur des modèles milieu de gamme. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui jouent souvent sur mobile, sans forcément avoir un smartphone haut de gamme.

Source : Android Authority