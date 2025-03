One UI 7 arrive très bientôt, Samsung annonce enfin la date officielle de son déploiement

Après des mois d’attente, Samsung lève enfin le voile sur le déploiement de One UI 7. La marque vient de révéler quand ses anciens modèles recevront cette mise à jour basée sur Android 15. Et nous avons une bonne nouvelle : le lancement est imminent.

Chaque année, Samsung met à jour ses appareils avec une nouvelle version de son interface One UI, apportant des améliorations et des fonctionnalités inédites. En 2024, la marque a lancé One UI 7 avec les Galaxy S25, mais les utilisateurs d’anciens modèles devaient encore patienter. Jusqu’à présent, seule une version bêta était disponible pour certains appareils, laissant les utilisateurs dans l’incertitude quant à la sortie de la version finale.

Samsung vient enfin d’annoncer que le déploiement officiel de One UI 7 commencera le 7 avril. La mise à jour sera d’abord disponible pour la gamme des Galaxy S24, les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. La marque prévoit ensuite une extension progressive à d’autres modèles dans les semaines suivantes.

One UI 7 arrive dès le 7 avril sur de nombreux smartphones Galaxy

Selon Samsung, après les premiers modèles, One UI 7 sera progressivement déployé sur d’autres smartphones et tablettes. La mise à jour arrivera ensuite sur les Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5, avant d’atteindre les tablettes Galaxy Tab S10 et Tab S9. Ces appareils bénéficieront des nouveautés d’Android 15, avec des performances optimisées et une interface plus fluide. Le constructeur prévoit également de mettre à jour d’autres modèles plus anciens, mais aucune date précise n’a encore été communiquée pour eux.

Avec cette annonce, il semble que One UI 7 Beta 5 soit la dernière version de test avant le passage à la version stable. Cependant, une ultime bêta pourrait encore voir le jour avant le lancement officiel. L’OS apportera plusieurs nouveautés, notamment des animations retravaillées, un panneau de réglages repensé et des améliorations basées sur l’intelligence artificielle. Certaines fonctionnalités des Galaxy S25, comme l’outil Audio Eraser pour supprimer les bruits de fond des vidéos, pourraient aussi être intégrées sur certains modèles compatibles. Après plusieurs mois d’attente, Samsung semble enfin prêt à proposer une version stable et optimisée de son interface.