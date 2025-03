Ces options des Galaxy S25 débarquent sur les smartphones pliants de Samsung grâce à One UI 7.0

La troisième bêta de One UI 7.0 est arrivée sur les derniers smartphones Galaxy pliants de Samsung. On note que les Z Fold et Z Flip 6 en profitent pour récupérer des fonctionnalités jusque là exclusives aux Galaxy S25.

Rarement une mise à jour d'Android n'aura été aussi attendue. Ou plutôt, d'une surcouche Android, à savoir celle de Samsung : One UI 7.0, basée sur Android 15. Les propriétaires d'un Galaxy S25, quel que soit le modèle, en profitent déjà depuis la sortie des mobiles. Pendant ce temps, les autres rongent leur frein. Le constructeur coréen a finalement mis fin au suspense début mars 2025 en annonçant une date de déploiement officielle.

Dans l'attente, les plus impatients se sont inscrits au programme permettant de recevoir les versions bêta de One UI 7.0. Celle de mars vient justement d'arriver sur les derniers pliables de Samsung, les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6. Elle n'est pas dénuée d'intérêt.

Les Galaxy Z Fold et Z Flip 6 gagnent ces options avec One UI 7.0

Au total, la mise à jour ajoute 6 nouveautés aux Galaxy pliables. Les voici telles qu'indiquées dans les notes affichées sur les smartphones concernés . Il s'agit d'une traduction de l'anglais, aussi les termes exacts en français peuvent différer :

Appuyez et maintenez le bouton dédié sur la tranche pour lancer l'assistant digital.

Résumé des enregistrements d'appels converti en texte.

Créez votre propres stickers et images.

Résumez une page Web.

Modifiez le son d'une vidéo comme vous le souhaitez.

Recherchez en langage naturel dans les paramètres.

Ces fonctionnalités ne vous sont peut-être pas étrangères, et pour cause : elles existent déjà sur les Galaxy S25. Il s'agit donc pour Samsung de mettre fin à cette exclusivité en les proposant sur ses autres modèles récents. Notez qu'en plus de la gomme audio, le Z Flip 6 se munit aussi du mode de sélection du meilleur visage sur une série de photos. Pratique pour ne pas avoir à examiner un par un les clichés capturés avec le mode motion par exemple. One UI 7.0 sera déployé en version stable sur les modèles compatibles à partir du 7 avril 2025.

