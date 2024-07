Samsung améliore son dernier smartphone à clapet sans le révolutionner. Notre test du Galaxy Z Flip 6

Le Galaxy Z Flip 6 reprend ce qui a fait du Galaxy Z Flip 5 un véritable succès, et améliore encore la formule. Cependant, tout cela s’accompagne d’un tarif en hausse. Les nouveautés sont-elles assez intéressantes pour justifier cette augmentation ? C’est ce que nous allons voir dans ce test.

Chaque année en été, nous avons droit à un nouveau lot de smartphones pliables pour Samsung, et 2024 ne fait pas exception à la règle. Le géant coréen a lancé son Galaxy Z Flip 6, qui vient directement succéder au Galaxy Z Flip 5 précédent.

Sans être une véritable révolution par rapport au modèle précédent, cette nouvelle itération vient apporter quelques changements discrets mais bienvenus, que nous allons détailler dans ce test complet.

Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 sera disponible dès demain, mercredi 24 juillet 2024. La mauvaise nouvelle, c’est que le prix est en hausse par rapport à la génération précédente. La version de base avec 256 Go de stockage est désormais proposée à partir de 1199 euros (+100€). Cependant, en contrepartie, Samsung augmente la quantité de mémoire RAM à 12 Go, contre 8 Go précédemment.

Il faut ensuite débourser 1319 euros pour le modèle avec 512 Go de stockage. Le smartphone pliable est proposé en 4 coloris : bleu, jaune, vert d’eau et gris. 3 autres teintes sont, elles, exclusives au site officiel : noir carbone, blanc et pêche.

Comme les autres smartphones de Samsung, le contenu de la boîte est assez sommaire. On ne retrouve qu’un câble USB-C vers USB-C ainsi que le smartphone, sans oublier le petit éjecteur de tiroir SIM. Il faudra donc vous procurer un adaptateur secteur séparément.

Fiche technique

Samsung Galaxy Z Flip 6 Chipset Snapdragon 8 Gen 3 Ecran interne 6,7 pouces

1080 x 2640 pixels

Super AMOLED 2X LTPO 1-120 Hz

2600 nits Ecran externe 3,4 pouces

720 x 748 pixels

Super AMOLED

60 Hz

1600 nits

OS One UI 6.1

Android 14 RAM 12 Go Stockage 256 Go, 512 Go MicroSD Non Photo Capteur principal 50 MP

Capteur ultra grand-angle 12 MP Selfie 10 MP Batterie 4000 mAh

Recharge rapide filaire 25W

Recharge sans fil 15W

Recharge inversée 4,5W 5G Oui Biométrie Lecteur d'empreintes digitales sur le bouton d'alimentation Certification pour la résistance à l'eau IP48 Suivi logiciel 7 ans de mises à jour Android

7 ans de correctifs de sécurité

Design

À première vue, le Galaxy Z Flip 6 conserve le design épuré et haut de gamme qui est devenu la marque de fabrique de la série. Cependant, un examen plus approfondi révèle une série d'améliorations du design. Le changement le plus notable est sans doute l'introduction de bords plus plats le long du cadre. Cela confère non seulement à l'appareil une esthétique plus moderne et plus audacieuse, mais améliore également l'ergonomie, rendant la prise en main du téléphone plus confortable lors d'une utilisation prolongée.

L'une des améliorations les plus significatives concerne le mécanisme de la charnière. Samsung a réussi à réduire la visibilité du pli sur l'écran principal, un problème courant pour les appareils pliables. Les utilisateurs trouveront le pli moins visible et moins gênant lors d'une utilisation quotidienne, un bon point, même si on le sent toujours sous le doigt.

La durabilité a aussi toujours été un problème pour les appareils pliables, et Samsung y a remédié en apportant plusieurs améliorations importantes. Le Galaxy Z Flip 6 est toujours doté d'un verre Corning Gorilla Victus 2 sur les deux faces, offrant une bonne protection contre les rayures et les chutes accidentelles.

La nouveauté, c'est la certification IP48 du téléphone, une première pour les appareils pliables. Cette certification indique que le Z Flip 6 peut résister à des particules de poussière d'une taille supérieure à 1 mm, et peut être plongé dans l’eau douce pendant 30 minutes jusqu’à 1 mètre 50 de profondeur.

Le Galaxy Z Flip 6 est légèrement plus fin et plus léger que son prédécesseur, ce qui le rend plus agréable à utiliser. Malgré ces réductions, le téléphone conserve une sensation de solidité en main, et c’est rassurant, surtout avec un smartphone pliable. Au dos, toujours deux capteurs photos et l’écran externe avec sa forme atypique, mais nous y reviendrons en détails plus tard.

Écran interne

Le cœur du Galaxy Z Flip 6 est son écran Dynamic AMOLED 2x de 6,7 pouces avec une définition de 1080 x 2640 pixels. Cet écran impressionnant conserve la même taille que le Flip 5, mais bénéficie de quelques améliorations significatives. L'amélioration la plus notable est sans doute la réduction du pli de l'écran que nous évoquions plus haut. Samsung a fait des progrès pour minimiser cet éternel problème des appareils pliables, et il est désormais bien plus discret.

La technologie LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) de l'écran permet un taux de rafraîchissement variable allant de 1 Hz à 120 Hz. Ce taux de rafraîchissement adaptatif permet non seulement d'obtenir un défilement et des animations d'une grande fluidité lorsque cela est nécessaire, mais aussi de préserver l'autonomie de la batterie lorsque les tâches sont moins exigeantes. C’est donc un atout important sur un smartphone pliable, puisque ceux-ci utilisent des batteries plus petites que les appareils traditionnels.

La luminosité a également été améliorée, le Flip 6 offrant une luminosité maximale de 2600 nits, plus élevée que les 1750 nits son prédécesseur. Avec notre sonde, nous avons mesuré environ 800 nits en luminosité manuelle maximale, ce qui est plutôt bon pour un smartphone pliable. Vous vous en doutez, cela favorise la visibilité en extérieur et la consommation de contenu HDR.

La mauvaise nouvelle, c’est que Samsung n’a pas amélioré le taux de gradation PWM (Pulse-Width Modulation). Contrairement au Galaxy Z Fold 6 et au Galaxy S24, qui ont bénéficié d'améliorations dans ce domaine, le Flip 6 conserve l'ancien taux de PWM de 240 Hz. Cela pourrait gêner les utilisateurs sensibles au scintillement de l'écran, et cela se remarque surtout lorsque nous avons essayé de filmer l’écran avec celui du Z Fold 6 à côté.

Concernant la colorimétrie, nous avons droit à deux modes : vif et naturel. Avec le premier, la gestion des noirs est excellente grâce à l’écran AMOLED, mais devient vraiment parfaite avec le mode naturel. C’est ce dernier mode qui nous permet d’obtenir un contraste vraiment infini. En mode vif, la température de l’écran monte à 6800°, et tire un peu vers les jaunes et verts. Le Delta E moyen est de 2,4. En mode naturel, c’est là que nous obtenons les couleurs les plus exactes, avec une température de 6400°, plus proche des 6500°. Le Delta E chute lui à 1.9, ce qui se traduit par des couleurs plus proches de la réalité.

Écran externe

L'écran extérieur “FlexWindow” du Galaxy Z Flip 6 conserve la configuration AMOLED de 3,4 pouces de la génération précédente. Alors que certains auraient pu espérer une augmentation de la taille, Samsung s'est plutôt concentré sur l'amélioration des fonctionnalités et des caractéristiques de cet écran secondaire.

La fidélité visuelle reste mitigée sur l'écran de couverture. La définition de 720 x 748 pixels n'a pas été améliorée, ce qui signifie que le texte et les images peuvent apparaître quelque peu pixellisés par rapport à l'écran principal.

Parmi les nouveautés sur cet écran secondaire, citons le zoom automatique et les réponses suggérées, qui visent à rendre les interactions rapides plus pratiques. L'écran de couverture continue de fonctionner à un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui est adéquat pour l'utilisation prévue, mais la différence vous fera vraiment remarquer qu’il est moins fluide que l’écran principal.

Les amateurs de fitness apprécieront l'intégration améliorée de Samsung Health, tandis qu'un nouveau widget d'enregistrement vocal s'adresse aux professionnels qui ont besoin de prendre des notes rapides ou des mémos. Toutefois, le potentiel de l'écran de couverture reste quelque peu limité par les restrictions imposées par Samsung en matière d'applications. Au départ, les utilisateurs sont limités à une poignée d'applications approuvées telles que la Calculatrice, Spotify et Météo.

Pour accéder à un plus grand nombre d'applications, les utilisateurs doivent naviguer dans les paramètres du téléphone et activer les fonctions expérimentales dans la section “Labs”. Pour encore plus de flexibilité, l'installation de Good Lock et de ses modules associés est nécessaire, mais c’est un processus qui peut être déconcertant pour les utilisateurs qui n’ont pas l’habitude de modifier les paramètres de leur smartphone. Cette approche assez cloisonnée contraste fortement avec celle de concurrents comme Motorola, dont les modèles Razr offrent un accès total aux applications sur leurs écrans extérieurs.

Malgré ces limites, l'écran de couverture offre finalement des avantages uniques. Sa nature restreinte peut en fait servir de fonction de bien-être numérique, permettant aux utilisateurs de vérifier rapidement les notifications ou d'effectuer des tâches de base sans se laisser entraîner dans des sessions prolongées sur le smartphone. Pour ceux qui cherchent à entretenir une relation plus saine avec leur appareil, il s'agit là d'une caractéristique plutôt que d'un problème.

Logiciel

Le Galaxy Z Flip 6 fonctionne sous One UI 6.1.1, basé sur Android 14. Mais ce qui le différencie des autres, c'est qu'il a cette fois-ci droit à la meilleure nouveauté des Galaxy S24 : Galaxy AI. Il s’agit de l’intelligence artificielle maison de Samsung, qui offre quelques fonctionnalités supplémentaires aux appareils.

Parmi elles, le mode Interprète, qui fait exactement ce que son nom laisse entendre. Il s’agit là d’un traducteur instantané. Que ce soit dans un appel téléphonique ou dans une autre application comme WhatsApp, il vous suffit de parler dans votre langue pour que votre discours soit traduit dans une autre langue par une voix artificielle. Et ceci peu importe l’appareil utilisé par votre interlocuteur. Nous avons pu essayer cette fonctionnalité du français à l’anglais, du coréen au français ou encore de l’anglais à l’espagnol, et c’est assez bluffant, mais pas toujours parfait.

Le Galaxy Z Flip 6 vient aussi avec la même fonction « De l’esquisse à l’image », que nous avions longuement testé sur le Galaxy Z Fold 6. Cette dernière permet de dessiner quelque chose sur vos photos depuis votre Galerie, et le smartphone génèrera une image artificielle correspondante. Cela fonctionne assez bien, et rajoute un aspect très divertissant à la retouche d’images.

On retrouve également une fonction « Studio Portrait », qui vous permet de laisser l’IA créer des dessins de vos photos. Avec un selfie, celle-ci peut le transformer en Comic, en Cartoon 3D, en Aquarelle ou encore en Esquisse. C’est sympathique, en particulier si vous souhaitez créer une image de profil ou un fond d’écran à votre image.

Comme sur les Galaxy S24, Samsung promet 7 ans de mises à jour Android et 7 ans de correctifs de sécurité. On a donc ici affaire au smartphone pliable qui offrira le plus de mises à jour du marché, un bon point si vous souhaitez conserver votre smartphone longtemps.

Performances

Le Galaxy Z Flip 6 utilise la puce la plus rapide de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. Avec lui, aucune tâche n’est trop gourmande pour le smartphone. Il est accompagné de 12 Go de RAM sur toutes les versions, soit 4 Go de plus que le Galaxy Z Flip 5.

Grâce au Snapdragon 8 Gen 3, le Galaxy Z Flip 6 n’a pas grand chose à envier aux performances du Galaxy S24 Ultra, et s’avère même un peu plus rapide que les Galaxy S24 et S24+, qui utilisent eux un Exynos 2400. Sur les différents benchmarks, le smartphone pliable se classe bien parmi les appareils les plus puissants du marché.

Toutefois, compte tenu de son petit format, il fallait s’attendre au revers de la médaille : le smartphone n’offre pas une très bonne stabilité. Dans une utilisation intensive, le smartphone va très rapidement brider ses performances pour éviter la surchauffe, et cela malgré la nouvelle chambre à vapeur sur ce modèle. Sur Wild Life Extreme Stress Test, la stabilité n’est que de 32,7%, et on voit bien sur la courbe, et le score est quasiment divisé par trois entre le début et la fin du benchmark.

En jeu, le smartphone chauffe énormément, en particulier sur les titres les plus gourmands. Sur Warzone Mobile notamment, l’appareil vous permet d’utiliser les graphismes Max avec une définition élevée. Toutefois, le gameplay n’est pas fluide, ce qui vous forcera à faire des concessions sur la partie graphique pour obtenir une expérience de jeu correcte. Après tout, le Galaxy Z Flip 6 n’est clairement pas un smartphone gaming, mais on aurait espéré que les performances du Snapdragon 8 Gen 3 s’alignent davantage sur celles des smartphones classiques équipés de la même puce. Les plus aventureux d'entre-vous pourront essayer de jouer sur l'écran externe, qui n'est absolument pas fait pour ça.

Sur le Z Flip, la chaleur est concentrée sur la partie haute du smartphone, qui contient le processeur. La partie basse, séparée par la charnière, ne chauffe pas. C’est donc presque un avantage, puisque vous pourrez toujours tenir votre smartphone de ce côté sans être gênés par la chaleur.

Autonomie de la batterie et recharge

Le gros changement du Galaxy Z Flip 6, c’est sa batterie. L’accumulateur a droit a une plus grande capacité, qui passe à 4000 mAh (+300 mAh). Comme on s’y attendait, entre l’augmentation de la batterie et le processeur toujours plus efficace énergétiquement, le Galaxy Z Flip 6 se montre plus endurant cette année.

Si les précédents Flip vous empêchaient de vous éloigner trop du chargeur à la fin d’une grosse journée, le Galaxy Z Flip 6 s’en sort beaucoup mieux. En utilisant uniquement l’écran principal, l’autonomie est correcte, mais nous avions obtenu un peu mieux sur le Razr 50 Ultra de Motorola qui utilise pourtant la même batterie.

Néanmoins, l’aspect pliable du smartphone vous permet de consulter vos notifications sur l’écran externe. En utilisation au quotidien, on se retrouve à utiliser beaucoup moins souvent l’écran principal, celui qui consomme le plus d’énergie. L’autonomie du Galaxy Z Flip 6 nous semble donc tout aussi longue que celle d’un smartphone traditionnel, malgré la batterie plus petite.

C’est au niveau de la recharge rapide qu’il n’y a aucun changement à l’horizon. Il faut toujours compter sur une puissance maximale de 25W en filaire, et de 15W en sans-fil (et 4,5W pour la recharge inversée). Voici ce que vous pouvez attendre de la vitesse de chargement :

18% en 10 minutes

53% en 30 minutes

90% en 1 heure

100% en 1h et 21 minutes.

Audio

Le Galaxy Z Flip 6 utilise deux haut-parleurs, un positionné en bas, sur la tranche inférieure, et un en haut, dans la bordure juste au-dessus de l’écran. Contrairement au Xiaomi MIX Flip, que nous avons pu prendre en main, il n’y a pas de haut-parleur à l’extérieur. Vous devrez donc obligatoirement déplier votre smartphone pour passer un appel, dommage.

Appareil photo

Côté photo, le Galaxy Z Flip 6 abandonne enfin le capteur de 12 MP pour un capteur de 50 MP que l’on connaît bien, puisqu’il s’agit de celui des Galaxy S24. Il est toujours épaulé par un capteur ultra grand-angle 12 MP. Ceux-ci ouvrent à f/1.8 et f/2.2, respectivement.

En utilisation réelle, les avantages de ce nouvel appareil photo principal sont immédiatement visibles. Les images présentent un traitement des couleurs plus naturel, s'éloignant du look saturé historique de Samsung pour une représentation plus fidèle à la réalité. Le niveau de détail capturé est meilleur, ce qui permet une plus grande flexibilité en matière de post-traitement.

Le capteur principal est capable de zoomer « optiquement » avec une technique de pixel binning jusqu’à 2X, mais propose également des options 4X et 10X numériques. Les images zoomées présentant un niveau de détail et de clarté surprenant en 2X, mais le résultat est évidemment moins bon si vous zoomez au maximum. Néanmoins, les textes restent lisibles même au zoom maximum, et l'on constate une réduction notable des artefacts et du bruit par rapport à de nombreux autres concurrents. Les clichés s’en retrouvent donc presque exploitables.

Au niveau de l’ultra grand-angle, ce dernier propose aussi des couleurs assez réalistes, et s’aligne donc sur les résultats du capteur principal pour une expérience photo assez cohérente d’un capteur à l’autre. Si l’ultra grand-angle est souvent un capteur assez négligé sur la plupart des smartphones, il est ici très impressionnant. Le niveau de détail est bon, et les images paraissent véritablement vivantes.

Le mode portrait du Z Flip 6 est très convaincant. Le téléphone montre une bonne capacité à séparer les sujets de l'arrière-plan, créant un effet bokeh agréable. Les tons de la peau semblent plus naturels et la plage dynamique est assez grande.

La photographie nocturne sur le Z Flip 6 semble s’être largement amélioré par rapport à la génération précédente. Certaines prises de vue en basse lumière nous ont bluffé, le Galaxy Z Flip 6 réussissant à garder un bon niveau de détail tout en évitant de générer trop de bruit sur les clichés. Le ciel est bien sombre comme il faut, et les couleurs sont respectées. L'appareil photo principal gère bien l'éclairage artificiel, évitant les pièges courants tels que les reflets trop prononcés des lampadaires ou les néons, mais c'est un peu moins bien sur l'ultra grand-angle la nuit.

Le format pliable du Z Flip 6 offre un avantage unique en matière de selfies. Les utilisateurs peuvent utiliser l'appareil photo principal de 50 mégapixels pour les autoportraits en utilisant l'écran de couverture comme viseur. Le capteur frontal de 16 MP offre des résultats corrects, mais en passant à la caméra arrière, il en résulte des selfies de meilleure qualité avec des tons de peau naturels, évitant la sursaturation souvent associée aux appareils photo frontaux. L'accentuation de la netteté est visible, ce qui permet d'obtenir un bon équilibre entre les détails et l'aspect naturel.

En vidéo, contrairement au Galaxy Z Fold 6, pas de 8K. Le Galaxy Z Flip 6 plafonne à la 4K en 60 images par seconde, et à 30 images par seconde pour la caméra frontale.

Le Z Flip 6 ne détrônera peut-être pas les téléphones traditionnels au même prix dotés d'un appareil photo plus polyvalent, mais pour un smartphone pliable, il est difficile d’en demander beaucoup plus. On aurait cependant aimé un mode macro sur l’ultra grand-angle, puisqu’on est obligé de zoomer numériquement avec le capteur principal pour obtenir des clichés de près.

Alors, on achète ?

Comme chaque année, le Galaxy Z Flip 6 est un excellent smartphone pliable. Cependant, les améliorations par rapport à son prédécesseur sont assez timides, et le prix a pourtant augmenté par rapport au Galaxy Z Flip 5. Samsung se contente encore une fois de proposer une formule presque identique à l’année précédente, alors que beaucoup de smartphones pliables chinois se sont montrés plus audacieux chez dernières années.

Il n’en reste pas moins que le Galaxy Z Flip 6 est une valeur sûre si vous cherchez un smartphone qui propose une expérience logicielle assez complète, une partie photo convaincante et un bel écran interne. Avec la promesse de 7 ans de mises à jour, vous serez en mesure de le garder un bon moment, de quoi peut-être faire passer la pilule du prix en hausse.