On sait enfin quand Samsung va présenter son fameux Galaxy S25 Edge

Le Galaxy S25 Edge fait beaucoup parler de lui depuis plusieurs mois, son lancement ne devrait plus tarder.

Samsung va lancer cette année un nouveau modèle de smartphone haut de gamme, plus fin et plus léger que ses compères, baptisé Galaxy S25 Edge. L'appareil était attendu pour ce mois d'avril, mais le constructeur se serait finalement donné quelques semaines supplémentaires avant de présenter en détail ce mobile au design innovant.

D'après les informations de SamMobile, la marque prévoit maintenant d'annoncer son Galaxy S25 Edge le mardi 13 mai 2025. Il n'y aura pas de grande conférence Unpacked de lancement comme ce fut le cas pour les Galaxy S25, Samsung devrait se contenter de diffuser en ligne une présentation d'envergure moindre, sans doute pré-enregistrée.

Galaxy S25 Edge : un Galaxy S25+ plus fin et plus léger ?

La source précise qu'elle ne sait pas quand le smartphone sera commercialisé. Quand il s'agit de smartphones, Samsung ouvre généralement les précommandes dans la foulée et la date de sortie effective est relativement proche. Mais avec ce modèle spécial, la stratégie pourrait évoluer. On ne sait pas non plus quelle sera la disponibilité du mobile, s'il sera vendu en France, ou quel volume de stocks Samsung va mettre à disposition.

Quant au prix, rien n'est certain pour l'instant, mais une fuite évoque un tarif de 1 249 euros. À titre de comparaison, le Galaxy S25+, qui est doté d'un écran de même taille (6,7 pouces), coûte 1 149 euros. Il sera intéressant de voir quel est l'intérêt réel des consommateurs pour ce genre de produit, alors qu'Apple prépare de son côté un iPhone 17 Air pour la rentrée prochaine. Payer plus cher pour un design plus fin et un smartphone plus léger, alors que l'autonomie risque de souffrir à cause d'une batterie moins imposante, voilà le choix qui va nous être donné. Attention aussi à la partie photo : les meilleurs capteurs pourraient ne pas être intégrés à ce genre d'appareils à cause de leur taille.

Le Galaxy S25 Edge est attendu avec une puce Snapdragon 8 Elite, 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de RAM selon la configuration. Il se déclinerait dans les coloris argent, noir et bleu clair et son cadre serait constitué de titane.

