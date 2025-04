Cette nouveauté sur Tinder va vous aider à obtenir plus de likes

Tinder lance un programme de vérification de l'identité en France. Les profils validés auront plus de chance de susciter l'intérêt des autres utilisateurs, puisqu'ils auront la confirmation qu'il ne s'agit pas d'un faux compte. De quoi faire emballer le compteur de likes ?

Tinder va lancer une procédure de vérification de l'identité de ses utilisateurs en France. La fonctionnalité arrivera avant la fin de l'été et sera aussi disponible en Allemagne, en Espagne et en Italie. Elle existe déjà aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Mexique, où elle a pu faire ses preuves.

La vérification de l'identité ne sera pas une étape obligatoire, mais permettra aux utilisateurs de montrer patte blanche et d'inspirer plus de confiance, l'application de rencontre étant truffée de faux profils. Ceux-ci vont de mensonges sur l'âge ou la photo pour améliorer son attractivité et séduire plus facilement à des identités complètements inventées qui servent dans le cadre d'arnaques.

Les profils Tinder vérifiés auront plus de chance d'être likés

Pour faire vérifier son identité, il faudra envoyer à Tinder un document officiel en cours de validité, comme une carte d’identité, un passeport ou un permis de conduire, ainsi qu'un selfie vidéo. Ces informations sont ensuite comparées à celles qui sont renseignées sur son profil par un système automatique, basé en partie sur une technologie de reconnaissance faciale.

Si la vérification est validée, le profil reçoit alors un statut spécial. Les autres utilisateurs sauront que le profil est vérifié lorsqu'ils le consultent par le biais d'un badge bleu. Ce petit plus peut faire la différence entre un balayage à gauche et un balayage à droite. Certaines personnes pourraient même être tentées de ne liker que les profils qui ont procédé à la vérification de leur identité, à des fins de sécurité, ou tout simplement pour éviter de perdre du temps avec d'éventuels menteurs.

Avec cette nouvelle fonction, Tinder répond aux critiques reçues sur les faux profils et pourrait réussir à attirer de nouveaux utilisateurs, qui n'avaient jusqu'ici pas assez confiance en l'application. Mais encore reste-t-il à savoir si ce système de vérification est vraiment efficace, ou s'il est facile de le tromper.

Source : Le Parisien