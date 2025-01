La prochaine mise à jour One UI 7 de Samsung arrive bientôt, voici la liste complète des appareils compatibles

La prochaine mise à jour majeure de Samsung, One UI 7, arrive bientôt avec Android 15. Des performances optimisées, une interface repensée et une meilleure sécurité sont au programme. Voici la liste complète appareils qui pourront en profiter.

Samsung continue de faire évoluer son écosystème logiciel avec One UI 7, sa grande mise à jour basée sur Android 15. Cette nouvelle version promet d’améliorer les performances, la personnalisation et la confidentialité. La bêta est déjà en cours pour la série Galaxy S24, et le déploiement officiel commencera une fois le Galaxy S25 lancé avec l’OS pré-installé début février.

Les utilisateurs peuvent s’attendre à une interface modernisée et des outils de multitâche plus performants. Samsung étend également sa politique de mises à jour, offrant jusqu’à quatre ans de support pour les appareils haut de gamme. Voici la liste complète des appareils qui devraient recevoir la mise à jour.

Voici la liste complète des appareils Samsung qui vont recevoir One UI 7

Samsung prévoit de déployer One UI 7 sur une large gamme de modèles, des smartphones aux tablettes. Voici les appareils éligibles, classés par catégorie :

Galaxy S Galaxy S24, S24+, S24 Ultra Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE Galaxy S22, S22+, S22 Ultra Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE



Galaxy Z Galaxy Z Fold 6, Z Fold 5, Z Fold 4, Z Fold 3 Galaxy Z Flip 6, Z Flip 5, Z Flip 4, Z Flip 3



Galaxy Tab Galaxy Tab S10 Ultra, Tab S10+ Galaxy Tab S9 Ultra, S9+, S9, S9 FE+, S9 FE Galaxy Tab S8 Ultra, S8+, S8 Galaxy Tab S6 Lite (2024) Galaxy Tab A9+, A9 Galaxy Tab Active 5



Galaxy A Galaxy A73, A72 Galaxy A55, A54, A53 Galaxy A35, A34, A33 Galaxy A25, A24, A23 Galaxy A15 (LTE & 5G), A14 (LTE & 5G) Galaxy A05s



Galaxy M Galaxy M55, M54, M53 Galaxy M34, M33 Galaxy M15



Galaxy F Galaxy F55, F54 Galaxy F34 Galaxy F15



Galaxy Xcover Galaxy Xcover 7



Le déploiement de One UI 7 suivra la stratégie habituelle de Samsung : priorité aux haut de gamme récents comme les Galaxy S24, avant d’élargir progressivement l’accès aux modèles plus anciens et aux appareils milieu de gamme. Cependant, la disponibilité exacte peut varier selon les régions. Les utilisateurs des appareils de cette liste peuvent donc s’attendre à découvrir tout un tas de fonctionnalités inédites au fil de son déploiement.