Nous avons été bluffés par la retouche photo IA du Galaxy Z Fold 6, il n’a jamais été aussi simple de tricher

Les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 disposent de nouveaux outils IA qui permettent de modifier facilement des photos. Il est ainsi possible d’ajouter des éléments ou de créer des portraits stylisés en quelques secondes. Nous avons pu les essayer et nous avons été bluffés, tout en constatant rapidement leurs limites.

Nous avons reçu le nouveau Galaxy Z Fold 6 à la rédaction. Plus léger, plus performant et avec un format d’écran revu, il améliore la formule par petites touches, sans pour autant bousculer une gamme bien établie. La vraie nouveauté réside en réalité dans le logiciel et se nomme Galaxy AI, ensemble d’outil IA censé rendre la vie plus facile.

Les Galaxy S24 bénéficient déjà de quelques outils d’intelligence artificielle, comme la retranscription d’audio ou la génération de texte. Ce Z Fold 6 introduit des fonctionnalités inédites de retouche photo. Une fois le téléphone en notre possession, nous nous sommes empressés de les tester. Voici nos premières impressions.

Avec le Galaxy Z Fold 6, il n’a jamais été aussi simple de tricher sur ses photos

Le Galaxy Z Fold 6 propose trois outils innovants pour améliorer ses photos : l’ajout d’un élément à partir de rien, un mode studio pour modifier le style d’un portrait et le déplacement d’objets.

Pour activer ces fonctionnalités, il faut aller voir ses photos dans la galerie Samsung puis appuyer sur les petites étoiles en bas de l’image. Ensuite, il suffit de sélectionner ce qu’on souhaite faire.

L’ajout d’éléments, la fonctionnalité la plus impressionnante

Avec Galaxy AI, il est possible d’ajouter ce que vous voulez sur la photo. Pour cela… il suffit de dessiner. Pas de prompt, tout se fait avec votre créativité. Pour l’occasion, nous avons demandé à notre ami Charles du Journal du Net de servir de cobaye. Ensuite, nous avons dessiné un petit tyrannosaure sur le bureau à côté de lui et après quelques secondes de génération… il est apparu ! Plusieurs styles sont proposés à chaque fois. Certains ajouts, comme la peluche, paraissent réelles. Plus encore, cette retouche n’hésite pas à modifier l’image de base, en retirant par exemple des éléments pour laisser la place aux objets virtuels. Malin et bien fait.

Ce qui impressionne le plus, c’est la capacité de l’outil à reconnaitre notre dessin. Chien, chat, dinosaure, pot de fleur, chapeau… les formes, même les plus mal dessinées, sont reconnues. En revanche, on constate tout de même quelques limites. La première, c’est que les objets virtuels ont parfois du mal à s’intégrer à l’image. Le plus flagrant est lorsqu’on essaye d’ajouter un accessoire à un modèle, comme un chapeau. Le résultat est tout de suite très artificiel.

Plus encore, l’IA fait parfois un peu ce qu’elle veut. En dessinant une épée dans la main droite de Charles… elle décide que l’emplacement ne lui plaît pas et la met dans la gauche. Soit.

Autre limite : les créations doivent être petites. Si nous essayons de dessiner un tyrannosaure qui fait les trois quarts de la photo, Galaxy AI nous le refuse. Une technologie impressionnante, mais qui gagnera en qualité au fil des ajustements.

Le mode studio, pour sublimer ses portraits

L’une des autres fonctionnalités est le mode studio. Prenez un selfie et changez son style. Quatre sont disponibles : Comic, Cartoon, Aquarelle et Esquisse. Ici, c’est seulement le visage du modèle qui est pris en compte. L’IA analyse ses traits et les reproduit. Encore une fois, plusieurs résultats sont affichés. S’ils ne sont pas tous convaincants, on reconnait la personne. C’est bluffant et idéal pour se créer une photo de profil stylé.

Petite déception, seuls les portraits avec une personne peuvent bénéficier de cet outil. On aurait aimé un peu plus, comme transformer une photo avec deux personnes en style aquarelle, mais ce n’est pas pour tout de suite.

Un objet n’est pas à sa place ? Bougez-le

Dernière fonctionnalité intéressante : le déplacement d’objets. Encore une fois, tout se fait en dessinant. Sur un cliché, il est possible d’entourer un élément et de le changer de place, voire de le supprimer totalement. Là encore, l’IA générative est mise à contribution, entourant précisément le sujet (pas besoin de tracer au mm près) et comblant les trous. Idéal pour ajuster des compositions, même si en regardant bien, la lumière trahit la modification.

En définitive, cette première approche avec la retouche photo Galaxy AI nous a impressionnés, malgré encore quelques errements. Un vrai bel outil que nous étudierons en profondeur lors de notre test, à venir prochainement. Pour l’instant, ces fonctionnalités sont exclusives au Fold 6 et au Flip 6, mais devraient être prochainement déployés sur les S24 et les Z Fold/Flip 5.