Apple va bientôt organiser son grand événement annuel consacré aux nouveautés logicielles. La keynote sera l’occasion de découvrir iOS 19 et bien d’autres annonces. Certains invités auront même le droit d’y assister sur place.

Il était une fois Apple

Chaque année, Apple donne rendez-vous en juin à toute sa communauté de développeurs pour la WWDC, sa conférence dédiée aux logiciels. iOS, macOS, watchOS, tvOS et les outils de développement y sont à l’honneur. L’événement se déroule principalement en ligne depuis la pandémie, mais la firme maintient un moment clé en physique : la keynote d’ouverture. Il se tiendra comme toujours au siège de l’entreprise, à Apple Park, situé à Cupertino, aux États-Unis.

Apple vient de commencer à prévenir les développeurs sélectionnés pour assister à la keynote sur place. Les invitations ont été envoyées cette semaine, après un tirage au sort parmi les candidats. Ceux qui auront la chance d’être présents pourront assister à la présentation principale ainsi qu’à la session “Platforms State of the Union”, qui détaille les nouveautés techniques pour les mois à venir. Les invités auront aussi accès à des ateliers avec des ingénieurs et des spécialistes de la marque.

iOS 19 sera la star de la prochaine keynote Apple, avec de nombreuses nouveautés attendues

La WWDC est toujours le moment choisi par Apple pour dévoiler les prochaines versions de ses systèmes d’exploitation. Cette année, iOS 19 est particulièrement attendu. Apple promet une mise à jour importante pour les iPhone, tels que les iPhone 16 Pro ou iPhone 15 Pro Max, avec des fonctions inédites et une intégration plus poussée avec les autres produits de l’écosystème. Les développeurs du monde entier pourront suivre les annonces gratuitement via des vidéos mises en ligne tout au long de l’événement.

Le billet pour assister à la keynote est gratuit, mais le déplacement reste à la charge des invités. Les gagnants du concours Swift Student Challenge 2025 sont aussi conviés à Cupertino pour participer à trois jours d’activités, y compris la présentation sur place. L’ensemble du programme de la WWDC 2025 sera disponible en ligne, du 9 au 13 juin, afin que tous les passionnés puissent suivre les annonces, où qu’ils se trouvent.