One UI 7.0 approche à grands pas, voici la liste complète des smartphones et tablettes Samsung compatibles

Samsung prépare le déploiement de One UI 7, sa dernière surcouche basée sur Android 15. Cette mise à jour promet une interface modernisée et plusieurs nouveautés. Découvrez si votre smartphone Galaxy figure dans la liste des appareils éligibles.

Chaque année, Samsung renouvelle son interface One UI pour accompagner ses derniers modèles de smartphones Galaxy. Cette surcouche personnalisée s’intègre parfaitement à Android en lui apportant des fonctionnalités supplémentaires et un design revisité. Pour les fidèles de la marque, ces mises à jour représentent un moment clé.

Avec One UI 7, Samsung s’appuie sur Android 15 pour proposer des fonctions encore plus intuitives et modernes. Cette version intègre notamment la “Now Bar”, un widget interactif inspiré de la Dynamic Island d’Apple. Déjà disponible sur les Galaxy S25 récemment lancés, la mise à jour sera progressivement déployée sur de nombreux modèles existants dans les mois à venir.

Voici la liste complète des smartphones compatibles avec One UI 7

Samsung a confirmé que de nombreux appareils Galaxy bénéficieront de One UI 7 avant la fin du premier trimestre 2025. Voici les modèles concernés :

Galaxy S : Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra (mise à jour préinstallée d'origine) Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE Galaxy S22, S22+, S22 Ultra Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE

:

Galaxy Z : Galaxy Z Fold 6, Fold 5, Fold 4, Fold 3 Galaxy Z Flip 6, Flip 5, Flip 4, Flip 3

:

Galaxy A : Galaxy A73, A72 Galaxy A55, A54, A53 Galaxy A35, A34, A33 Galaxy A25, A24, A23 Galaxy A15, A14 Galaxy A05s

:

Galaxy Tab : Galaxy Tab S10 Ultra, Tab S10+ Galaxy Tab S9 Ultra, S9+, S9, S9 FE+, S9 FE Galaxy Tab S8 Ultra, S8+, S8 Galaxy Tab S6 Lite Galaxy Tab A9+, A9 Galaxy Tab Active 5

:

Le déploiement de One UI 7 débutera en février 2025 pour les modèles les plus récents comme les Galaxy S24. Les appareils plus anciens suivront rapidement, la marque a prévu de finaliser la mise à jour pour tous les modèles compatibles d’ici fin mars. En parallèle, le géant coréen reste discret sur l’intégration des fonctionnalités exclusives aux Galaxy S25, notamment celles liées à l’intelligence artificielle Galaxy AI. Cela pourrait réserver quelques surprises pour les utilisateurs de modèles plus anciens.