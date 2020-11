Samsung One UI 3.0 : la beta arrive bientôt sur les Galaxy S10, Note 10, Z Flip et Z Fold 2

Samsung proposera bientôt la mise à jour One UI 3.0 en beta sur les Galaxy S10, Galaxy Note 10, Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold 2. Dans un premier temps, le programme beta sera réservé aux utilisateurs résidents en Corée du Sud. Ensuite, Samsung ouvrira le programme aux smartphones en Europe.

Samsung se prépare activement à déployer la mise à jour Android 11, accompagnée de la surcouche One UI 3.0, en version finale et stable. Depuis quelques semaines, la firme sud-coréenne récolte les retours des utilisateurs d'un Galaxy S20 et d'un Galaxy Note 20 membres du programme beta. Samsung a déjà poussé plusieurs versions de l'interface auprès des testeurs.

Désormais, Samsung s'apprête à étendre la liste des appareils compatibles avec le programme beta de la mise à jour, rapportent nos confrères de SamMobile. Sur le forum officiel de la marque en Corée du Sud, la mise à jour One UI 3.0 sera bientôt disponible en version beta sur les Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 5G, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Z Flip 5G, et le Galaxy Z Fold 2 5G.

Comment rejoindre le programme beta ?

Dans un premier temps, cette beta publique est réservée aux utilisateurs résidents en Corée du Sud, pays natal de Samsung. On peut s'attendre à ce que le programme beta soit ouvert aux personnes vivants en Europe, en Chine ou aux Etats-Unis dans les semaines à venir. Parmi les nouveautés, on trouve la nouvelle interface pour la barre de réglages rapides ou le centre de notifications, le widget dédié au contrôle des contenus et une option ” Dynamic Lock Screen” qui change de fond d'écran régulièrement

Pour pouvoir télécharger la beta sur votre téléphone, vous devrez installer l’application Samsung Members via Galaxy Apps ou le Google Play Store. Il ne vous restera plus qu'à vous inscrire au programme beta. Samsung doit d'abord valider votre inscription avant que vous puissiez en profiter. Si vous êtes le propriétaire d'un smartphone bloqué, qui ne prend en charge que les puces de votre opérateur de télécommunications, vous ne pourrez pas installer la bêta d'Android 11.

Pour rappel, Samsung proposera la mise à jour Android 11 avec One UI 3.0 sur un total de 90 smartphones de son lineup. Le firmware en version stable devrait débarquer sur les Galaxy S20 d'ici la fin du mois de novembre. Dans un second temps, la version finale arrivera ensuite sur les Note 20.

Source : SamMobile