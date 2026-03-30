300 € de remise sur le nouveau MacBook Air M5 : Boulanger lâche déjà une offre ultra agressive

À peine lancé, le MacBook Air M5 (2026) voit déjà son prix chuter fortement. Boulanger propose jusqu’à 300 € de remise grâce à une offre combinée. Voici comment en profiter avant qu’il ne soit trop tard.

MacBook Air M5

Disponible depuis le 11 mars 2026, le MacBook Air M5 de 13 pouces est déjà beaucoup moins cher chez Boulanger. D’abord, il est affiché à 1 099 € au lieu de 1 199 €, soit une première remise de 100 €. L’enseigne propose ensuite un bonus de reprise de 200 € qui fait baisser le prix de l’ultrabook à 899 €. Et ce, même si la valeur de reprise de votre ancien appareil est de 0 €.

Dans les faits, le prix d’achat peut chuter encore plus avec une reprise intéressante. La valeur estimée d’un MacBook Air M1 très bien conservé est par exemple de 300 €. En y ajoutant les 200 € de bonus reprise, le montant total atteint les 500 €. Dans ce scénario, le MacBook Air M5 vous reviendra à 599 € seulement au lieu de 1 199 €.

Pour profiter de l’offre de reprise, il suffit d’ajouter le MacBook Air M5 au panier, puis de cliquer sur « Estimer un produit ». Suivez les étapes affichées à l’écran pour obtenir la valeur de reprise de votre ancien appareil. Le montant estimé, majoré du bonus de reprise, est alors sous-trait du prix du nouveau MacBook.

Il faut ensuite choisir le retrait en magasin pour valider votre commande. Apportez votre ancien appareil en magasin pour retirer le nouveau.

Un concentré de puissance dans un châssis toujours aussi léger

Chaque nouvelle génération du MacBook Air repousse un peu plus les limites des performances. La puce M5 est conçue pour offrir un excellent équilibre entre puissance et efficacité. Elle est équipée d’un CPU 10 cœurs (4 cœurs performances et 6 dédiés à l’efficacité énergétique). Elle dispose également d’un GPU de 8 cœurs et d’un Neural Engine à 16 cœurs dédié aux tâches d’intelligence artificielle.

La version de base du MacBook Air M5 dispose de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage interne. Concrètement, cette configuration permet de gérer sans ralentissement la bureautique avancée, le montage vidéo léger ou encore le multitâche intensif.

L’ultrabook dispose par ailleurs d’un écran Liquid Retina de 13,6 pouces, avec une excellente luminosité et une colorimétrie précise. Apple propose également la version de 15 pouces pour ceux qui préfèrent une dalle plus grande.

Pour ce qui est du design, la marque à la pomme conserve le châssis en aluminium ultra-fin et léger. L’autonomie quant à elle, monte jusqu’à 18 heures en lecture vidéo, ce qui suffit à couvrir une journée entière de travail.

 


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