La Fnac et Darty baissent encore les prix pour les soldes d’été : voici les meilleures offres à saisir

Les soldes d’été continuent chez Fnac et Darty, et plusieurs produits tech connus passent à des tarifs bien plus intéressants. On retrouve un peu de tout dans notre sélection : des smartphones, des casques audio, des objets connectés, ou encore des TV.

La Fnac et Darty gardent encore quelques bonnes surprises pour les soldes d’été 2026. La sélection est assez large, mais comme souvent pendant les soldes, toutes les promos ne se valent pas. Certaines baisses sont très fortes, d’autres un peu moins impressionnantes, mais elles valent quand même le coup au vu du prix final, souvent bien en dessous du tarif conseillé.

Les meilleures offres des soldes d’été Fnac/Darty

La Galaxy Watch6 Classic passe sous les 140 €

Profiter de l’offre Samsung Galaxy Watch6 Classic chez Fnac

Profiter de l’offre Samsung Galaxy Watch6 Classic chez Darty

La Samsung Galaxy Watch6 Classic n'est plus toute jeune, mais son prix actuel en fait une offre intéressante. Elle est en effet affichée à 135,99 € au lieu de 419,99 € chez Fnac Darty. Cela fait 284 € d’économie, avec une remise d’un peu moins de 70 %.

Cette montre connectée reste surtout intéressante pour les utilisateurs Android, en particulier ceux qui ont déjà un smartphone Samsung. Elle permet de suivre vos notifications, votre activité physique, quelques données santé et les usages classiques d’une montre connectée.

La Galaxy Tab S9 devient plus abordable

Profiter de l’offre Samsung Galaxy Tab S9 chez Fnac

Profiter de l’offre Samsung Galaxy Tab S9 chez Darty

La Samsung Galaxy Tab S9 est proposée à 499,99 € au lieu de 899,99 €. La remise atteint 400 €, soit 44 %.

Cette tablette peut servir pour regarder des vidéos, prendre des notes, naviguer ou travailler sur des tâches exigeantes en ressources. Elle reste sur un positionnement haut de gamme, mais la baisse de prix vous permet de l’avoir au tarif d’un milieu de gamme.

Audio : casques Bose et Marshall en promotion

Profiter de l’offre Bose QuietComfort SC chez Fnac

Profiter de l’offre Marshall Major IV chez Darty

Le Bose QuietComfort SC passe à 179,99 € au lieu de 289,99 €. La remise est de 110 €. Pour un casque Bose avec réduction de bruit, le tarif est séduisant.

Le Marshall Major IV de son côté voit également son prix descendre nettement. Il est affiché à 69,99 € au lieu de 149,99 €, soit 80 € d’économie. C’est un casque plus simple, avec un design très reconnaissable et une bonne qualité de son, pour moins de 70 €.

Un pack Lenovo IdeaPad Slim 3 avec son sac sous la barre des 500 €

Profiter de l’offre Lenovo IdeaPad S3 chez Fnac

Profiter de l’offre Lenovo IdeaPad S3 chez Darty

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 disposant d’un processeur Ryzen 5, avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD est affiché à 499,99 € au lieu de 799,99 €. Cela représente 200 € d’économie, soit une réduction de 38%. Le PC portable est livré avec un sac de transport.

Ce modèle est idéal pour les usages classiques tels que la bureautique, la navigation web, le streaming ou le travail étudiant. Ce n’est pas le PC le plus haut de gamme de la sélection, mais il offre un excellent rapport qualité-prix.

Samsung, TCL : trois offres TV à voir de près chez Fnac et Darty

Profiter de l’offre Samsung Q7F 65 pouces

La TV Samsung Q7F 2025 en 65 pouces voit son prix passer à 549,99 €, contre 799,99 € habituellement. Pour une TV QLED de cette taille, ça peut valoir le coup si l’idée est d’installer un grand écran dans le salon sans grimper trop haut niveau budget.

De son côté, le TCL T69C 2025 de 55 pouces reste le choix le moins cher du lot, à 379,99 € au lieu de 499,99 €. Enfin, le TCL C89K, toujours en 55 pouces, vise plutôt ceux qui veulent une image plus soignée, notamment avec sa dalle QD-Mini LED. Cette TV est affichée à 699 € au lieu de 799 €.

Profiter de l’offre TCL T69C 55 pouces

Profiter de l’offre TCL C89K 55 pouces

L’iPad Air M2 en version 5G, avec 1 To de stockage voit son prix chuter de près de 700 €

Profiter de l’offre iPad Air M2 11 pouces

L’iPad Air M2 de 11 pouces, avec ses 1 To de stockage et la connectivité 5G passe à 799 € au lieu de 1 469 €. C’est une forte baisse de prix pour une configuration aussi généreuse, surtout avec le stockage de 1 To qui offre une très grande marge pour conserver vos fichiers, photos et vidéos en local.

Ce modèle peut convenir à ceux qui veulent une tablette Apple puissante pour le travail, la création et le divertissement, sans aller jusqu’à l’iPad Pro.

Une tablette Lenovo équilibrée sous les 200 €

Profiter de l’offre Lenovo Idea Tab 11 chez Fnac

Profiter de l’offre Lenovo Idea Tab 11 pouces chez Darty

La tablette Lenovo Idea Tab 11 pouces est proposée à 199 € dans un pack comprenant son stylet et une coque de protection. C’est une offre pratique pour un usage familial, étudiant ou pour les tâches courantes du quotidien, avec des accessoires directement inclus.

À ce prix, le pack est plutôt complet et vous évite de prévoir l’achat d’une protection pour la tablette. Le stylet permet de prendre des notes plus confortablement.

Le Tineco Floor One S7 Stretch passe à 279 €

Profiter de l’offre Tineco Floor One S7 Stretch chez Fnac

Profiter de l’offre Tineco Floor One S7 Stretch chez Darty

Le Tineco Floor One S7 Stretch est en promotion à 279 € au lieu de 399 €, soit 120 € d’économie. Pour un aspirateur laveur, le prix est très intéressant, surtout si vous cherchez un modèle capable d’aspirer et laver les sols durs en même temps. Son format Stretch peut aussi être utile au quotidien, notamment pour aller sous certains meubles facilement.

La Galaxy Watch Ultra revient à 399 € avec le code ULTRA100

Profiter de l’offre Samsung Galaxy Watch Ultra

La Samsung Galaxy Watch Ultra perd 300 € chez Darty pendant les soldes d’été. La montre connectée haut de gamme descend ainsi à 399 € au lieu de 699 €, mais il y a une petite condition à ne pas oublier : le code ULTRA100 doit être renseigné au panier au moment de l’achat.