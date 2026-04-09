Xbox : Microsoft améliore le design des succès, les complétionnistes vont adorer

Microsoft vient d'annoncer plusieurs changements dans le design des succès sur Xbox. Il est désormais beaucoup plus simple de s'y retrouver parmi sa liste de jeux et la pop-up est beaucoup plus agréable à l'œil. De quoi donner envie de platiner ce jeu laissé au placard.

Quelle période pour les complétionnistes. Quelques semaines à peine après l'arrivée des succès au sein des émulateurs Wii, ce sont désormais aux joueurs Xbox d'avoir droit à une attention toute particulière de la part de Microsoft. En effet, si les succès sont depuis bien longtemps présents sur la console verte, ces derniers ont plus ou moins été laissés à l'abandon à la sortie de la dernière génération, souffrant ainsi d'un design légèrement dépassé.

Il était donc temps de remédier à la chose. Dans un billet de blog, Microsoft annonce par l'intermédiaire de son senior product manager Alex Charters plusieurs changements dans le design des succès sur Xbox. Le premier d'entre eux sera visible dès que vous en décrocherez un nouveau, puisque c'est la pop-up de notification elle-même qui a droit à une nouvelle interface. Microsoft a ajouté des effets de reflets ainsi qu'une petite icône de laurier pour mieux faire ressortir la bannière. Celle-ci adoptera d'ailleurs automatiquement la couleur par défaut du profil du joueur.

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Microsoft retravaille le design des succès sur Xbox

Toujours dans cette même optique, Microsoft a également ajouté un effet de surlignage dans la bibliothèque de la console sur les jeux complétés à 100 %, permettant ainsi de les repérer beaucoup plus facilement. Pour enfoncer le clou, un filtre permettant de n'afficher que ces derniers a fait son apparition. Ce n'est d'ailleurs pas le seul changement apporté au profil des joueurs. Ceux-ci peuvent désormais cacher l'historique des succès obtenus pour n'importe quel jeu, pour une interface plus propre et personnalisée.

« Que vous souhaitiez un profil plus épuré ou simplement mettre en avant ce qui compte le plus pour vous, cette fonctionnalité vous permet de personnaliser entièrement votre profil », explique Alex Charters. « Cela n'affecte que l'apparence de votre profil : les jeux masqués continueront de compter dans votre Gamerscore total et votre activité dans ces jeux sera toujours prise en compte sur Xbox. » Ce nouveau design est actuellement disponible uniquement pour les membres Xbox Insiders.