Xbox : Microsoft améliore le design des succès, les complétionnistes vont adorer

Microsoft vient d'annoncer plusieurs changements dans le design des succès sur Xbox. Il est désormais beaucoup plus simple de s'y retrouver parmi sa liste de jeux et la pop-up est beaucoup plus agréable à l'œil. De quoi donner envie de platiner ce jeu laissé au placard.

xbox succès

Quelle période pour les complétionnistes. Quelques semaines à peine après l'arrivée des succès au sein des émulateurs Wii, ce sont désormais aux joueurs Xbox d'avoir droit à une attention toute particulière de la part de Microsoft. En effet, si les succès sont depuis bien longtemps présents sur la console verte, ces derniers ont plus ou moins été laissés à l'abandon à la sortie de la dernière génération, souffrant ainsi d'un design légèrement dépassé.

Il était donc temps de remédier à la chose. Dans un billet de blog, Microsoft annonce par l'intermédiaire de son senior product manager Alex Charters plusieurs changements dans le design des succès sur Xbox. Le premier d'entre eux sera visible dès que vous en décrocherez un nouveau, puisque c'est la pop-up de notification elle-même qui a droit à une nouvelle interface. Microsoft a ajouté des effets de reflets ainsi qu'une petite icône de laurier pour mieux faire ressortir la bannière. Celle-ci adoptera d'ailleurs automatiquement la couleur par défaut du profil du joueur.

Sur le même sujet — Xbox Game Pass : prix plus abordables, version avec pub… Voici les scénarios envisagés avec le retour de la Xbox

Microsoft retravaille le design des succès sur Xbox

Toujours dans cette même optique, Microsoft a également ajouté un effet de surlignage dans la bibliothèque de la console sur les jeux complétés à 100 %, permettant ainsi de les repérer beaucoup plus facilement. Pour enfoncer le clou, un filtre permettant de n'afficher que ces derniers a fait son apparition. Ce n'est d'ailleurs pas le seul changement apporté au profil des joueurs. Ceux-ci peuvent désormais cacher l'historique des succès obtenus pour n'importe quel jeu, pour une interface plus propre et personnalisée.

« Que vous souhaitiez un profil plus épuré ou simplement mettre en avant ce qui compte le plus pour vous, cette fonctionnalité vous permet de personnaliser entièrement votre profil », explique Alex Charters. « Cela n'affecte que l'apparence de votre profil : les jeux masqués continueront de compter dans votre Gamerscore total et votre activité dans ces jeux sera toujours prise en compte sur Xbox. » Ce nouveau design est actuellement disponible uniquement pour les membres Xbox Insiders.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Top 10 des smartphones les plus vendus : cette marque a raflé la moitié des places au quatrième trimestre 2025

Chaque trimestre, Counterpoint Research établit le top 10 des smartphones les plus vendus. Au dernier trimestre 2025, un constructeur a survolé la concurrence : cinq de ses téléphones figurent dans le…

ChatGPT échoue sur une tâche qu’un enfant de 5 ans maîtrise, et il le cache

ChatGPT vient de se faire prendre en flagrant délit de mensonge sur une capacité élémentaire. Un utilisateur a piégé le chatbot avec une tâche qu’aucune technologie n’a jamais rendue complexe….

iOS 26.5 : on fait le point sur l’ultime série de nouveautés attendues avant iOS 27

La bêta d’iOS 26.5 est disponible depuis quelques jours et cette version devrait être la dernière de l’OS à apporter des fonctionnalités inédites à l’iPhone. On fait le point sur…

Les iPhone et les smartphones Samsung sont les pires à réparer, une marque emblématique fait figure de bon élève

Une étude compare la facilité de réparation de grandes marques de smartphones. Les iPhone finissent bons derniers, les appareils de Samsung font à peine mieux. Public Interest Research Groups (PIRG),…

Free Max, vraiment un bon plan ou un forfait fourre-tout trop cher ?

Le forfait Free Max a beaucoup fait parler et certains ont même annoncé la mort des opérateurs eSIM. Mais Ubigi n’est logiquement pas de cet avis et étrille la nouvelle…

Galaxy Tab S11 : avec 110 € de remise, la tablette premium passe à un prix plus attractif

La Galaxy Tab S11 s’offre une belle remise sur le site officiel de Samsung grâce à un code promo exclusif. Une occasion idéale pour s’équiper de la tablette haut de…

NordVPN divise ses prix par quatre : l’offre parfaite pour sécuriser votre navigation sans vous ruiner

Grâce à une remise allant jusqu’à 76%, NordVPN devient beaucoup plus accessible. L’occasion idéale pour sécuriser votre navigation, contourner les restrictions géographiques et protéger vos données sans vous ruiner. Cliquez…

PS5 : beaucoup de joueurs ont pris cette habitude pour recharger leur manette, et pourtant c’est exactement ce qu’il ne faut pas faire

Comme de nombreux joueurs, vous avez peut-être pris cette mauvaise habitude pour recharger la manette de votre PS5. On vous explique pourquoi il faut rapidement l’abandonner. La DualSense, la manette…

WhatsApp : vous pouvez enfin garder votre numéro de téléphone secret grâce à cette nouvelle option

La sécurité est l’un des piliers de WhatsApp, mais un bémol subsiste : l’obligation de partager son numéro de téléphone pour établir le contact. L’application lance donc une fonctionnalité inédite pour…

Test OnePlus 15R : une endurance de marathonien qui se paie cher

Fin 2025, OnePlus annonce un nouveau smartphone premium pour accompagner son porte-étendard de l’époque : le OnePlus 15R. Doté d’une fiche technique peu exubérante, mais qualitative, le téléphone veut concurrencer…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.