Fini l’abonnement Microsoft 365 : Office 2021 à vie coûte moins de 32 €

Fini les abonnements qui s'éternisent. Godeal24 propose en ce moment des licences à vie sur les logiciels Microsoft les plus utilisés : Office 2021 Pro s'affiche à 31,55 € et Windows 11 Pro à 13,55 €, soit jusqu'à 62 % de réduction sur le prix officiel. Un achat unique, et c'est pour toujours.

Pour les petites entreprises, chaque euro économisé sur les logiciels est un euro qui peut être réinvesti dans la croissance : recruter de nouveaux collaborateurs, moderniser l'équipement ou développer ses services. Si vous en avez assez de jongler avec votre budget pour équiper vos appareils de logiciels fiables, la vente de logiciels PC Godeal24 tombe à pic, avec une remise exceptionnelle de 62 %, idéale pour les petites équipes qui souhaitent mettre tout le monde à niveau en une seule fois.

Godeal24 affiche MS Office Professional 2021 Pro pour Windows à seulement 31,55 € au lieu de 239 €, soit 62 % de réduction. Cet achat unique donne accès à une licence à vie pour la suite bureautique de référence : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, Publisher et Teams. Plus d'abonnement mensuel ou annuel à prévoir, un seul paiement, et le tour est joué. La version Office 2021 Home & Business pour Mac est également disponible sur la même page Godeal24, à 48,99 €. Une offre à ne pas laisser passer : la remise de 62 % sur ces licences à vie est limitée dans le temps.

Des grosses promotions sur plein de logiciels

Promotion exceptionnelle ! MS Office 2021 à vie pour seulement 31,55 € (Code promo “SGO62”) :

Si vous payez un abonnement pour un modèle d'IA, vous pouvez l'annuler grâce à cette mise à niveau. Windows 11 Pro intègre Copilot directement sur votre bureau, pour en faire votre assistant personnel propulsé par l'IA. Godeal24 propose désormais Windows 11 Pro à seulement 13,55 € (prix habituel : 199 €), une façon étonnamment accessible de moderniser votre ordinateur. Après la mise à niveau, vous profiterez d'outils comme MS Teams, Azure HDInsight, Windows Sandbox et le chiffrement de périphérique BitLocker.

Offres limitées sur les licences Windows authentiques (Code promo “SGO50”) :

Tout ce qu'il vous faut en un seul pack (Code promo “SGO62”) :

EaseUS maîtrise des technologies de pointe en matière de récupération de données au niveau système et par format de fichier, avec une expertise couvrant la récupération de données, la sauvegarde, la gestion des disques et la sécurité des données. Une marque de confiance forte de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur. EaseUS a officiellement autorisé Godeal24 à proposer des licences logicielles exclusives à des prix imbattables, dans la limite des stocks disponibles !

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Pourquoi choisir Godeal24 ?

Godeal24 assure une livraison rapide par e-mail de clés de produits MS authentiques et à vie, à moins de la moitié du prix pratiqué sur le Microsoft Store. Le paiement est sécurisé par carte bancaire ou PayPal, avec une activation garantie ou remboursement. Godeal24 figure parmi les meilleures boutiques en ligne de clés logicielles : elle propose toutes les versions récentes de Windows (7 à 11), MS Office, Windows Server, Ashampoo, Adobe, les principales clés antivirus ainsi que des logiciels utilitaires, le tout à des prix très compétitifs. La boutique affiche une note de 4,8/5 sur Trustpilot, attribuée par plus d'un millier de clients qui témoignent de l'authenticité des licences et de la fluidité du processus d'achat.

Contact Godeal24 : [email protected]

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.