Top 10 des smartphones les plus vendus : cette marque a raflé la moitié des places au quatrième trimestre 2025

Chaque trimestre, Counterpoint Research établit le top 10 des smartphones les plus vendus. Au dernier trimestre 2025, un constructeur a survolé la concurrence : cinq de ses téléphones figurent dans le classement et si vous avez récemment changé de mobile, le vôtre en fait probablement partie. On vous présente ce top 10 en détail.

Test Samsung Galaxy S26+ interface
Crédits : Phonandroid

Aujourd’hui, le marché des smartphones est dominé par un duopole : Apple et Samsung. Alors que les iPhone sont les pires smartphones à réparer d’après une récente étude – et les Samsung Galaxy les suivent de près –, ce sont également eux qui représentaient presque 25 % des smartphones actifs dans le monde en 2025 et le pourcentage total monte à 44 % si l’on ajoute la firme sud-coréenne.

Mais qu’en est-il en matière de renouvellement du marché ? Counterpoint Research a publié son top 10 des smartphones les plus vendus au quatrième trimestre de 2025 et il s’avère qu’un constructeur a raflé cinq places du classement – dont les quatre premières ! Quelle est l’identité de cette marque ? Quels sont les autres fabricants qui occupent ce classement ?

Ce constructeur survole la concurrence : 5 de ses smartphones figurent dans le top 10 des mobiles les plus vendus au quatrième trimestre 2025

Il semble que cette suprématie ne fasse que se renforcer. On le disait en préambule de cet article : une marque occupe cinq places de ce top 10… et c’est Apple. Mais elle ne s’en contente pas : sa gamme iPhone 17 occupe les trois places du podium. Quant à son rival sud-coréen, quatre de ses smartphones figurent dans le classement. Nous sommes donc à 9 téléphones au total : la dernière marque à s’imposer est Xiaomi. Voici le top 10 en détail :

  • N° 1 : iPhone 17 Pro Max
  • N° 2 : iPhone 17
  • N° 3 : iPhone 17 Pro
  • N° 4 : iPhone 16
  • N° 5 : Galaxy A56
  • N° 6 : Galaxy A36
  • N° 7 : Galaxy A07
  • N° 8 : iPhone 16e
  • N° 9 : Redmi A5 (Xiaomi)
  • N° 10 : Galaxy S25

Selon Counterpoint, ces dix modèles ont « contribué à 23 % des ventes mondiales pour le trimestre ». Or 5 % étaient détenus par le seul iPhone 17 Pro Max. Plusieurs observations sont à retirer de ce classement. D’abord, on note l’absence de l’iPhone Air, mais cela n’a rien d’étonnant ses ventes n’ayant pas été au beau fixe déjà quelques semaines seulement après sa sortie.

Aussi, on peut voir que trois des quatre smartphones de Samsung à s’être glissés dans ce top 10 ne sont pas des modèles haut de gamme – le seul fleuron clôturant même le classement. Il n’y a plus qu’à attendre les résultats du premier trimestre de 2026 pour voir où se situeront les Galaxy S26.

Counterpoint top 10 smartphones les plus vendus 4e T 2025
Crédits : Counterpoint Research

Et si l’on prend de la hauteur en s’intéressant à toute l’année 2025, on constate qu’Apple a occupé les trois premières places du top 10 tout du long et que l’iPhone 16 a mené le classement établi pour chaque trimestre – à l’exception du dernier. Quant à Samsung et Xiaomi, leurs places se sont alternées, sauf au troisième trimestre où Xiaomi n’apparaissait pas.


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