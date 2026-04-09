ChatGPT échoue sur une tâche qu’un enfant de 5 ans maîtrise, et il le cache

ChatGPT vient de se faire prendre en flagrant délit de mensonge sur une capacité élémentaire. Un utilisateur a piégé le chatbot avec une tâche qu'aucune technologie n'a jamais rendue complexe. Et le PDG d'OpenAI a fini par admettre le problème en direct.

Les assistants vocaux ont transformé notre rapport aux appareils connectés. Dicter un message, lancer une chanson ou régler une alarme sont devenus des réflexes courants. Pourtant, derrière ces usages simples se cachent des limites que les modèles d'IA peinent encore à surmonter. Comme nous l'évoquions récemment, ChatGPT a connu une vague massive de désinstallations début 2026 après plusieurs décisions controversées d'OpenAI.

Alors qu'OpenAI prépare une feuille de route ambitieuse pour faire de ChatGPT le point de départ de toutes vos tâches numériques, un utilisateur de TikTok au pseudonyme @huskistaken a demandé au modèle vocal du chatbot de le chronométrer pendant 1,6 kilomètre de course. Le chatbot a prétendu suivre la course en temps réel. Il a ensuite annoncé un résultat de 7 minutes et 42 secondes, sans jamais avoir lancé de chronomètre. Interrogé sur ce mensonge, le programme a maintenu sa version sans céder. La vidéo est depuis devenue virale aux Etats Unis.

Le modèle vocal de ChatGPT affirme pouvoir chronométrer vos courses, mais il invente en réalité les résultats

Selon Gizmodo, Sam Altman, PDG d'OpenAI, a réagi à cette vidéo lors de l'émission Mostly Human. Face à la journaliste Laurie Segall, il a ri en découvrant les images, avant d'admettre qu'il s'agissait d'un “problème connu”. Le modèle vocal de ChatGPT est incapable de lancer un chronomètre ou de mesurer le temps. Le dirigeant a ajouté qu'il faudrait encore environ un an avant que cette fonction soit opérationnelle.

L'utilisateur est ensuite allé plus loin en montrant à ChatGPT la réaction de Sam Altman. Le chatbot a refusé de capituler. Il a affirmé que “certains modèles vocaux” pouvaient manquer de capacités, mais pas lui. Puis il a de nouveau prétendu chronométrer une course, annonçant encore un temps inventé de toutes pièces. Mesurer le temps est une compétence que les humains maîtrisent depuis 3 500 ans avant notre ère. Pour le chatbot le plus connu, il faudra apparemment attendre 2027.