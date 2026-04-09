iOS 26.5 : on fait le point sur l’ultime série de nouveautés attendues avant iOS 27

La bêta d’iOS 26.5 est disponible depuis quelques jours et cette version devrait être la dernière de l’OS à apporter des fonctionnalités inédites à l’iPhone. On fait le point sur toutes les évolutions attendues pour la version stable.

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iOS 26.5 devrait être lancée dans sa version stable le mois prochain : deux lundis de mai sont pressentis pour son déploiement. En attendant, Apple a sorti sa première bêta la semaine dernière et elle offre un bon aperçu de ce qu’elle nous réserve.

Si on compare cette version du système d’exploitation avec iOS 26.4, iOS 26.5 apparaît comme une itération relativement mineure. Elle n’est cependant pas à négliger, puisqu’il s’agit probablement de la dernière mise à jour qui apportera des nouveautés à l’iPhone. On vous les détaille dans cet article.

Voici les nouveautés qui vous attendent avec iOS 26.5

La bêta d’iOS 26.5 introduit plusieurs fonctions inédites. La première est l’activation par défaut du chiffrement de bout en bout pour les messages RCS – accessible via le chemin suivant : Réglages > Apps > Messages > Service RCS. Si Apple avait déjà testé cette option avec la bêta d’iOS 26.4, elle est finalement absente de la version stable. Cette fois-ci, les notes de version ne font mention d’aucune exclusion.

En parlant des notes de version, iOS 26.5 devrait introduire une nouvelle option d’achat sur l’App Store : un abonnement mensuel avec engagement de 12 mois. Et du côté des nouvelles options, le transfert de données vers Android en reçoit également concernant la période de partage des pièces jointes : Aucune, 30 jours, 1 an, ou Tout.

Autre changement : le jumelage simplifié des produits Magic d’Apple (Keyboard, Trackpad, Mouse). Branchez l’un de ces accessoires en USB-C à votre iPhone, il reste connecté en Bluetooth sans configuration manuelle. Selon nos confrères de 9to5Mac, le code indique également des indices sur une fonction de rétrospective annuelle pour Apple Livres, avec des titres honorifiques comme Lecteur royal ou Roi de la lecture.

Figurent aussi deux autres nouveautés que nous avons déjà évoquées dans nos colonnes. La première est la prise en charge des activités en direct, pour les utilisateurs de l’Union européenne, par les appareils connectés tiers – mais également le développement du couplage de proximité et du basculement audio pour les accessoires tiers. Et la seconde pourrait vous faire quitter Apple Plans pour de bon : c’est l’arrivée de la publicité, maigrement contrebalancée par une fonction inédite baptisée Lieux suggérés.

Et après ? Il devrait y avoir une version iOS 26.6 qui se concentrera sur les optimisations et corrections de bugs afin de préparer le terrain pour iOS 27, qui devrait être présenté en juin prochain lors de la WWDC d’Apple.


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