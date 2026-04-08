Galaxy Tab S11 : avec 110 € de remise, la tablette premium passe à un prix plus attractif

La Galaxy Tab S11 s’offre une belle remise sur le site officiel de Samsung grâce à un code promo exclusif. Une occasion idéale pour s’équiper de la tablette haut de gamme à prix cassé.

Découvrir l'offre sur la Galaxy Tab S11

Avec la gamme des Galaxy Tab S11, Samsung place la barre très haut sur le segment des tablettes premium. Alors que la version Ultra est affichée à 1 449 €, le modèle standard allège le ticket d’entrée de la série sans sacrifier l’essentiel : même processeur, même type d’écran, et un S Pen redessiné.

Proposée habituellement à 999 €, la Galaxy Tab S11 profite d’une réduction de 110 € sur le site officiel de Samsung grâce au code promo MYTAB. La tablette passe ainsi à 889 €. De quoi rendre l'une des meilleures tablettes Android du moment nettement plus accessible. L’offre est valable jusqu’au 28 avril 2026.

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Une tablette premium, parfaite pour la productivité et le divertissement

La Galaxy Tab S11 marque le retour au format 11 pouces, après la génération S10 qui débutait directement avec un modèle Plus. L’écran Dynamic AMOLED 2X de la Tab S11 a une définition de 2560 x 1600 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une excellente fluidité. Grâce à la technologie AMOLED, la dalle offre un contraste profond, en plus d’une luminosité élevée, pouvant atteindre les 1600 nits.

Au cœur de la tablette, c’est la puce Dimensity 9400+, gravée en 3 nm qui joue le rôle de moteur. Puissante et épaulée par une mémoire vive de 12 Go, elle offre des performances de haut vol, tant pour le jeu, la création que pour une utilisation multitâche intensive au quotidien. La tablette dispose d’un port microSD, un vrai avantage qui permet d’étendre la capacité de stockage de base qui varie entre 128 Go et 512 Go.

Pour les professionnels, le mode DeX amélioré permet de transformer la Galaxy Tab S11 en ordinateur. La tablette est également compatible avec le S Pen, inclus dans la boîte, ce qui en fait un outil pertinent pour la prise de notes, le dessin ou la retouche.

Pour ce qui est de l’autonomie, la tablette embarque une batterie de 8 400 mAh compatible avec la charge rapide à 45 W. Elle peut tenir facilement la journée pleine en utilisation mixte.

Enfin, la Tab S11 tourne sous Android 16, avec l’interface One UI 8. Les fonctionnalités Galaxy IA de Samsung sont évidemment au cœur de l’expérience. La marque offre jusqu’à 7 ans de mises à jour logicielles.