Hyundai prépare une petite bombe électrique et on vient d’en avoir le meilleur aperçu

Une vidéo vient de surprendre l'IONIQ 3 de Hyundai dans un parking avant son lancement officiel. La compacte électrique de la marque coréenne s'apprête à faire ses débuts mondiaux à Milan fin avril. Et ce qu'on aperçoit donne déjà envie d'en savoir plus.

Ionic 3 prototype

Le marché des compactes électriques est en pleine effervescence en Europe. Les constructeurs multiplient les lancements pour répondre à une demande croissante de modèles abordables et bien équipés. Volkswagen vient par exemple de lever le voile sur l'ID. Polo, une citadine électrique à moins de 25 000 euros pensée pour séduire le grand public. Dans ce contexte, Hyundai prépare sa propre réponse avec un modèle au design nettement plus affûté.

La chaîne YouTube HealerTV a publié une vidéo offrant l'aperçu le plus précis de l'IONIQ 3 en version de production. Le véhicule est encore recouvert d'une housse, mais les grandes lignes sont lisibles. La silhouette adopte un profil hatch survitaminé avec un becquet arrière marqué. Les feux à pixels rappellent ceux de la famille IONIQ. Celle-ci 3 mesure 4 287 mm de long, 1 940 mm de large et 1 428 mm de haut. Ces dimensions la placent dans la même catégorie que la Volkswagen ID.3, dont la batterie a récemment évolué pour rester compétitive, et la Kia EV3.

L'IONIQ 3 de Hyundai s'apprête à concurrencer la Volkswagen ID.3 avec jusqu'à 630 km d'autonomie

La IONIQ 3 devrait proposer deux tailles de batterie. Les capacités envisagées sont 58,3 kWh et 81,4 kWh, identiques à celles de la Kia EV3. La plus grande offrirait jusqu'à 630 kilomètres d'autonomie selon le cycle WLTP. Son prix de départ est estimé à environ 33 500 dollars, soit environ 31 000 euros. Hyundai débutera la production dans son usine turque à partir du milieu de l'année 2026. La compacte coréenne devrait aussi proposer des performances plus vives que ses rivales, dans la lignée de l'esprit hot hatch revendiqué par le constructeur.

Le design de l'IONIQ 3 emprunte plusieurs éléments distinctifs à ses grands frères. On retrouve les feux Parametric Pixel de la famille IONIQ. Un motif en quatre points, représentant la lettre H en code Morse, orne l'avant et l'arrière. Ce modèle viendra se glisser entre l'IONIQ 5 et la Kona Electric dans la gamme du constructeur. Avec sept modèles au total, Hyundai vise l'une des offres électriques les plus complètes d'Europe.


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