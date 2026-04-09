Les iPhone et les smartphones Samsung sont les pires à réparer, une marque emblématique fait figure de bon élève

Une étude compare la facilité de réparation de grandes marques de smartphones. Les iPhone finissent bons derniers, les appareils de Samsung font à peine mieux.

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Crédit : Phonandroid

Public Interest Research Groups (PIRG), une organisation à but non lucratif nord-américaine de protection des consommateurs, a publié son rapport annuel sur la réparabilité des appareils électroniques. Le titre choisi pour l'étude donne le ton : “Failing the Fix”, qu'on peut traduire par “Échouer à réparer”. Pour la première fois, la méthodologie choisie pour tester le niveau de réparabilité des produits suit les recommandations du Registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL).

Concernant les fabricants de smartphones, on peut regretter la présence de seulement quatre fabricants. Toutes les marques chinoises sont absentes, dont des poids lourds comme Xiaomi, Oppo ou Vivo. Parmi les acteurs qui font partie de l'étude, c'est Apple qui hérite du bonnet d'âne. Ses iPhone reçoivent une note de D-, calquée sur le système de notation scolaire en vigueur aux États-Unis. Samsung fait un peu mieux avec ses Galaxy, mais pas de beaucoup, recevant un D.

iPhone et MacBook, même défaut de réparabilité

Avec son C-, Google est meilleur que les deux mastodontes du marché en termes de réparabilité. Ses Pixel grignotent des parts de marché, mais restent bien moins vendus que les Samsung Galaxy et iPhone. Motorola fait office de bon élève avec une note de B+. La marque n'a malheureusement pas la même forme qu'à son apogée, mais parvient à survivre en Europe, et surtout aux États-Unis. Ses modèles pliables sont notamment intéressants.

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Crédit : US PIRG

Un classement a également été établi pour les PC portables. Cette fois, le comparatif inclut plus de constructeurs. Mais ce n'est pas pour autant qu'Apple y brille plus. L'entreprise finit encore bon dernier avec ses MacBook, obtenant un score de C-, derrière le C de Lenovo. HP, Dell, Samsung et Microsoft sont tous à égalité, recevant un B- qui les place dans la moyenne. Ce sont les marques taïwanaises qu'il faut féliciter ici. Acer termine second avec un B, Asus premier avec un B+.

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Crédit : US PIRG

Si la réparabilité est un critère de choix d'un produit pour vous, voici donc des informations à prendre en compte.


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