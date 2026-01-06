Talon d’Achille des smartphones pliants, la pliure visible de l’écran pourrait bientôt disparaître. Samsung Display vient de présenter, à l’occasion du CES 2026, un nouvel écran OLED pliable sans pli apparent. Voici ce que l’on sait de cette avancée technologique prometteuse.

Depuis quelques années, la tendance est aux smartphones pliants. Toutefois, un bémol subsiste jusqu’ici : la pliure visible de l’écran. Mais cette contrainte technique pourrait bientôt n’être qu’un lointain souvenir. Samsung, leader du segment, pourrait bien avoir trouvé la solution.

C’est en tout cas ce que suggère un nouvel écran OLED pliable exposé lors du CES 2026 par Samsung Display. Les images partagées par le leaker Ice Universe sur X (ex-Twitter) parlent d’elles-mêmes : aucune pliure n’est visible.

CES 2026 : Samsung dévoile un écran pliant sans pli visible

Pour mettre en avant cette innovation majeure, Samsung Display a même procédé à une démonstration subtile mais très parlante : la marque a placé ce nouveau panneau à côté de celui du Galaxy Z Fold 7 – dont le pli avait déjà été rendu plus discret que sur les modèles précédents.

BREAKING！

Samsung showcased a foldable display with no visible crease at CES 2026.

The panel looks excellent in terms of overall quality and also adopts under-display camera technology. Most importantly, there is no crease at all. This display technology is expected to be used… pic.twitter.com/BuL1gke9AZ — Ice Universe (@UniverseIce) January 6, 2026

Selon nos confrères d’Android Authority, voici comment Samsung aurait obtenu ce nouvel écran OLED, qui promet d’offrir un « texte parfaitement continu à travers la zone de pli » : ce panneau intègrerait une nouvelle plaque métallique percée au laser. Son rôle ? Optimiser la répartition des contraintes provoquées par le pliage. Grâce à cela, l’écran gagne en souplesse et la pliure devient (presque ?) invisible.

C’est sur cette innovation technologique qu’Apple fonderait ses espoirs pour son tout premier iPhone pliant que la marque souhaite exempt de pli. Certaines rumeurs suggèrent par ailleurs que l’iPhone Fold – qui risque de casser les codes – pourrait embarquer l’écran présenté par Samsung au CES. Pour le moment, on ignore quels appareils bénéficieront de ce panneau. Mais les regards se tournent forcément vers le Galaxy Z Fold 8.

On vous le disait, l’iPhone pliant n’est même pas encore sorti et Samsung craint déjà de perdre sa position dominante sur le marché. La firme sud-coréenne prépare déjà activement sa riposte et miserait sur une refonte majeure du design du Galaxy Z Flip 8. Mais le Galaxy Z Fold 8, qui est attendu pour le second semestre 2026, pourrait quant à lui profiter de ce nouveau panneau révolutionnaire. Selon nos confrères, Samsung prévoirait également un modèle de smartphone à pli large, qui pourrait lui aussi en être doté. Bien que la durabilité de cette dalle reste à tester, cet écran marque une avancée décisive pour le secteur des smartphones pliants.