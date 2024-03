Galaxy Z Fold 6 : finalement, Samsung pourrait lancer un smartphone pliant à moins de 800€

Les rumeurs autour d’un nouvel arrivant dans la gamme Galaxy Z se bousculent et cette fois, c’est d’un modèle moins cher dont il est question. Un récent rapport coréen indique en effet que Samsung prévoirait de lancer un modèle pliant à seulement 800 dollars, du jamais vu chez le constructeur.

Une chose est (presque) sûre, nous devrions bien avoir un nouveau Galaxy Z Fold cette année. Reste à savoir dans quelle gamme de prix celui-ci se placera. Nous avons déjà entendu parler à plusieurs reprises d’un modèle Ultra, plus cher que le modèle de base, sans vraiment connaître ses spécifications techniques. De l’autre côté du spectre, les bruits de couloir évoquent également un modèle plus abordable. Finalement, il semblerait que ce soit cette option qui soit la plus probable.

En effet, une nouvelle fuite vient corroborer les éléments divulgués jusqu’à maintenant. Ce récent rapport nous vient de Corée du Sud, plus particulièrement du média Sisa Journal, qui indique que Samsung travaille bien sur un modèle moins cher du Galazy Fold 6. On y apprend également, sans surprise, que le smartphone embarquerait des composants moins performants. Mais, encore une fois, pas plus de précision sur ce point.

Sur le même sujet — Galaxy Z Fold 6 : ça y est, le design et la fiche technique se dévoilent complètement !

Samsung pour enfin sortir un smartphone pliant abordable

Sisa indique seulement ce nouveau Galaxy Z aurait droit à un processeur moins puissant, une batterie plus faible ainsi qu’un écran de moins bonne qualité. Si l’on ne connaît encore aucun détail sur ces composants, on peut toutefois commencer à en déduire quelques-uns, et ce, grâce à une information précieuse. En effet, toujours selon Sisa Journal, ce smartphone devrait être vendu à environ 800 dollars, soit 734 euros.

À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 5 a été lancé au prix de 1799 €, soit 1000 euros de plus tout de même. Autant dire que Samsung parvient à faire baisser autant le prix sur son prochain modèle, il faudra s’attendre à des composants que l’on retrouve habituellement dans les smartphones milieu de gamme, comme les processeurs Snapdragon 7. Nous aurons certainement bientôt plus de détails sur le sujet.

Source : Sisa Journal-e