Xiaomi Mix Fold 3 officiel : le Galaxy Z Fold 5 a-t-il du souci à se faire ?

La nouvelle itération du smartphone pliable de Xiaomi, le Mix Fold 3, est sorti. Il pourrait bien concurrencer le Galaxy Z Fold 5 de Samsung avec sa fiche technique solide et son design soigné.



Après un teaser laissant entrevoir son design fin et élégant, le Xiaomi Mix Fold 3 est désormais officiellement disponible. Comme son nom l'indique, il s'agit de la 3e itération du smartphone pliable de la marque, les deux précédents n'étant jamais sortis en dehors de l'Empire du Milieu. Il se positionne sur le même segment que le Galaxy Z Fold 5 de Samsung arrivé récemment : un mobile premium au format livre (à la différence du Galaxy Z Flip 5 par exemple, au format “à clapet”).

Le Mix Fold 3 à tout pour plaire. Son système de charnière propriétaire certifie que l'appareil peut être plié jusqu'à 500 000 fois. Largement de quoi assurer une utilisation sur toute la durée de vie du modèle, même en utilisation intensive. Si vous l'ouvrez et le fermez 100 fois par jour tous les jours, il vous faudrait plus de 13 ans pour atteindre la limite. Déplié, le Mix Fold 3 est plus fin que le Galaxy Z Fold 5 : 5,26 mm contre 6,1 mm.

Le Xiaomi Mix Fold 3 pourrait bien concurrencer le Galaxy Z Fold 5 de Samsung

La fiche technique du Mix Fold 3 n'a pas à rougir face à celle de son homologue coréen, au contraire :

Écran extérieur E6 Amoled de 6,56 pouces pour une définition de 2520 x 1080 pixels , fréquence d'affichage jusqu'à 120 Hz .

pour une définition de , fréquence d'affichage jusqu'à . Écran intérieur Eco Oled Plus de 8,025 pouces pour une définition de 2160 x 1943 pixels , fréquence d'affichage jusqu'à 120 Hz .

pour une définition de , fréquence d'affichage jusqu'à . Processeur Snapdragon 8 Gen 2 .

. 12 ou 16 Go de RAM selon le modèle.

selon le modèle. Stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To selon le modèle.

selon le modèle. Batterie de 4800 mAh avec recharge sans fil à 50 W ou en filaire à 67 W .

avec ou en . Poids de 255 g.

Pour un smartphone qui promet une révolution en photo, les capteurs ne sont en effet pas en reste :

Grand angle : capteur 50 Mégapixels (f/1,77).

Ultra grand angle : capteur 12 Mpx (f/2,2).

Deux téléobjectifs : capteurs 10 Mpx (f/2,0 et f/2,92).

Capteur selfie de 20 Mpx.

Sur le papier, le Mix Fold 3 de Xiaomi est donc supérieur à presque tous les niveaux au Z Fold 5. Cela en ferait une excellente alternative au modèle de Samsung… s'il était vendu en dehors de la Chine, ce qui ne semble pas prévu. Il faudra sûrement se tourner vers le Honor Magic V2, le smartphone pliable le plus fin du monde qui lui sortira en Europe le 1er septembre.