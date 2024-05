Le Galaxy Z Fold 6 ne ressemblera pas du tout au Z Fold 5, cette image le confirme

Après les premiers rendus 3D du prochain Galaxy Z Fold 6, une autre image dévoilée par un fabricant de coques pour smartphones montre que le design du pliable de Samsung sera bien différent de son prédécesseur.

Vous êtes intéressé par le prochain Galaxy Z Fold 6 de Samsung, mais vous ne savez pas s'il va répondre à vos attentes ? Heureusement, Internet est là. Et oui : comme c'est désormais la coutume, toutes les informations ou presque concernant le mobile ont fuité sur la toile. Il y a par exemple des points qui déçoivent comme la vitesse de recharge limitée à 25W, ou encore les capteurs photos qui devraient être les mêmes que ceux du Z Fold 5. En revanche, l'écran du Z Fold 6 serait une bonne surprise.

Mais au-delà de ces considérations purement techniques, il y a tout de même un élément essentiel à ne pas négliger : à quoi va ressembler le smartphone pliable ? Ne vous inquiétez pas, son design a également été dévoilé avant l'heure, ainsi que les coloris auxquels il aura droit. C'est là qu'on a pu remarquer un changement marqué par rapport au Z Fold 5. Finis les bords arrondis et la dalle incurvée, place à un écran plus plat et des coins plus anguleux. Celles et ceux à qui ça ne plaît absolument pas ont encore l'espoir que les rendus soient faux. Navré de vous décevoir si vous êtes dans ce cas, une autre fuite les confirme.

Le design du Galaxy Z Fold 6 de Samsung sera bien différent du précédent modèle

Dans un post sur X (Twitter) supprimé depuis, le fabricant américain d'étui pour smartphones Thinborne dévoile un rendu 3D du Galaxy Z Fold 6 en précisant que son design rejoint celui de l‘iPhone 15. La comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais force est de constater que le prochain smartphone pliable de Samsung est bel et bien plus rectangulaire que son prédécesseur.

Le constructeur coréen devrait annoncer officiellement le Galaxy Z Fold 6 et le Z Flip 6 entre juillet et août 2024. Il est possible qu'ils soient également accompagné d'un Z Fold 6 Ultra encore jamais vu sur la gamme.

Source : SamMobile