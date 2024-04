Galaxy Z Fold 6 : un modèle Ultra serait prévu, mais il y a une mauvaise nouvelle

La gamme de téléphones pliables de Samsung pourrait s'enrichir d'un modèle haut de gamme en 2023 avec le Galaxy Z Fold 6 Ultra, si l’on en croit différents rapports. Cependant, ce dernier ne serait pas disponible pour tout le monde.

D’après un nouveau rapport signé Galaxy Club, qui révèle souvent des informations intéressantes bien avant la sortie d’appareils Samsung, le géant coréen se préparerait à sortir trois nouveaux modèles pliables : le Galaxy Z Flip 6 à clapet, le Galaxy Z Fold 6 en forme de livre et un tout nouveau Galaxy Z Fold 6 Ultra haut de gamme.

Alors que le Z Fold 6 standard porte le numéro de modèle SM-F956, la variante Ultra présumée aurait reçu le numéro SM-F958, conformément à la nomenclature de Samsung qui utilise le dernier chiffre “8” pour désigner ses appareils Ultra.

Le Galaxy Z Fold 6 Ultra pourrait ne pas sortir en France

Cependant, la nouvelle potentiellement inquiétante est que jusqu'à présent, les preuves indiquent qu'un seul modèle Z Fold 6 Ultra est en préparation, le SM-F958N, le “N” indiquant qu'il est actuellement prévu comme une sortie exclusive sur le marché national de Samsung, la Corée du Sud.

À moins que d'autres numéros de modèles internationaux n'apparaissent rapidement, le Z Fold 6 Ultra pourrait d'abord être lancé en tant que produit phare exclusivement coréen. Une sortie aussi limitée mettrait un frein à l'engouement pour ce qui devrait être l'appareil pliable de Samsung le plus performant et le plus cher à ce jour.

Qu'est-ce qui pourrait justifier le surcoût du Z Fold 6 Ultra par rapport au modèle standard ? Tout d'abord, il inclura très certainement un stylet S Pen, comme le Galaxy S24 Ultra. Le design devrait alors adopter un format plus angulaire et des matériaux encore plus premium.

Des améliorations au niveau de l'appareil photo, de l'écran et du traitement pourraient différencier davantage l'Ultra du Z Fold 6 classique. Certaines rumeurs précédentes indiquaient que Samsung travaillait sur une version “FE” plus abordable du Z Fold standard, mais tout porte désormais à croire qu’il s’agira finalement d’un modèle haut de gamme. On espère que Samsung étendra la disponibilité de cet appareil à davantage de marchés.